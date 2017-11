61-Jährige Autofahrerin muss zur Blutentnahme Polizei führt in Reichenbach eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.

Symbolfoto © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Reichenbach. Am Sonnabendnachmittag haben Polizisten auf der Weißenberger Straße in Reichenbach einen Pkw Renault gestoppt, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Dass die 61-jährige Fahrzeugführerin Alkohol getrunken haben musste, rochen die Beamten sofort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme im Polizeirevier Görlitz an. Der Führerschein der Betroffenen wurde in Verwahrung genommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (szo)

zur Startseite