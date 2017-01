6 000 Radebeuler pendeln nach Dresden Auch umgekehrt kommen etliche Dresdner zum Arbeiten in die Lößnitzstadt.

Eine einfahrende S-Bahn am Bahnhof in Radebeul-West zur Weiterfahrt in Richtung Dresden. © Archiv/Norbert Millauer

Die Stadtgrenzen liegen direkt aneinander und so ist es nicht verwunderlich, dass die Radebeuler die zweitgrößte Gruppe der sogenannten Einpendler in Dresden bilden. Leute also, die in der Landeshauptstadt arbeiten, aber nicht dort wohnen. Nur aus Freital fahren noch mehr Leute täglich wegen ihres Jobs nach Dresden. Aus Radebeul pendeln knapp 6 000 Beschäftigte.

Diese Zahl hat die Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt in ihrem vierteljährlich erscheinenden Überblick „Dresden in Zahlen“ veröffentlicht. Demnach gehen knapp 12 800 Radebeuler einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Fast die Hälfte, nämlich rund 47 Prozent, tut das in Dresden.

Auch in die andere Richtung gibt es Bewegung. Mehr als 4 400 Dresdner kommen zum Arbeiten in die Lößnitzstadt. Sie machen damit rund ein Drittel aller Beschäftigten in Radebeul aus. Insgesamt arbeiten in Radebeul, Einheimische und Einpendler zusammengenommen, über 13 600 Leute. Erst kürzlich hatte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) darauf hingewiesen, dass die Stadt in Zukunft vermehrt auf Einpendler angewiesen ist. Vor allem, weil starke Jahrgänge in Rente gehen. Die Zahlen der Dresdner Statistikstelle stammen vom 30. Juni 2015.

zur Startseite