6 000 Euro-Strafe für Erzgebirge Aue

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss für das Fehlverhalten eines Teils seiner Anhänger 6000 Euro an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) überweisen.

Diese Strafe sprach am Dienstag das DFB-Sportgericht aus, nachdem in der Partie beim 1. FC Nürnberg am 15. April im Auer Fanblock mehrfach Pyrotechnik gezündet worden war. Zum finanziellen Ärger erhält der Verein auch noch einen sportlichen Dämpfer:

Der FC Erzgebirge Aue muss in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf Nicky Adler verzichten. Der 32-jährige Offensivmann wird am Donnerstag im rechten Adduktorenbereich operiert. Dort hatte er sich beim Testspiel am Sonntag gegen den SV Saxonia Bernsbach eine Verletzung zugezogen.

Eine genaue Ausfallzeit ist nicht bekannt, allerdings wird er wohl den Großteil der Saisonvorbereitung fehlen. In der abgelaufenen Spielzeit lief Adler 25 Mal in der Liga für Aue auf und schoss dabei vier Tore. Vor allem Dank seiner Mentalität ist er ein Führungsspieler der jungen Mannschaft. (dpa)

