6 000 Euro nach Partnerstreit Ein 35-Jähriger schlägt in Löbau das Auto seiner Lebensgefährtin kaputt.

Symbolfoto © dpa

Löbau. Ein 35-jähriger Mann hat am Donnerstagabend ein auf dem Mauschwitzer Weg in Löbau abgestellten Renault Clio mutwillig beschädigt. Der junge Mann schlug mehrere Scheiben ein und zerkratzte den Lack. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 6 000 Euro geschätzt.

Bei dem Auto handelte es sich um den Wagen der Lebensgefährtin des Mannes. (szo)

zur Startseite