600 Kilometer Elbe in zehn Tagen Joseph Heß will Anfang August bei Bad Schandau in die Elbe springen, um bis nach Hambugr zu schwimmen. Zur Vorbereitung plant er noch eine Querung des Bodensees.

Training in der Elbe vor der Albrechtsburg in Meißen: Joseph Heß will innerhalb von zehn Tagen von Bad Schandau nach Hamburg schwimmen. Start ist am 4. August. © dpa

Nur mit Badeshorts, Kappe und Schwimmbrille will Joseph Heß (30) die Elbe fast 600 Kilometer weit allein herunterschwimmen, von der tschechischen Grenze bis Hamburg. Der Wirtschaftsingenieur aus Sachsen hat dafür zehn Tage eingeplant. Der Mitarbeiter der Technischen Universität Chemnitz hatte vor der Aktion etliche Genehmigungen einholen müssen, er stand dafür mit rund 15 Institutionen in Kontakt.

Bevor er am 4. August beim sächsischen Bad Schandau in die Elbe springt, plant er als Vorbereitung auf die Tour noch eine Querung des Bodensees. Durch Deutschlands größten See will er eine Strecke von rund 40 Kilometern absolvieren - vorbei an Österreich und der Schweiz. „Dieses Durchbeißen, das fasziniert mich“, sagte der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

zur Startseite