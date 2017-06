600 Gäste bei den Sporttagen die SG Stahl Schmiedeberg veranstaltet ab Donnerstag ein Wochenende zwischen Skat, Fußball und Biathlon.

Bei den Sporttagen im Schmiedeberg wird auch Skat gespielt. © dpa

Die SG Stahl Schmiedeberg veranstaltet am Wochenende wieder ihre Sporttage. Dazu erwarten die Organisatoren über 600 Sportler, die in den verschiedenen Disziplinen an den Start gegen, wie Uwe Lehmann vom Vorstand der SG Stahl informiert. Das Programm beginnt schon am Donnerstagabend mit drei Juniorenfußballspielen, dem Sponsorenturnier im Kegeln und dem Preisskat in der Sportlerklause.

Am Sonnabend wird dann ab 9 Uhr in der Kegelbahn Buschmühle die Schmiedeberger Meisterschaft ausgetragen, in der Oberschule das Tischtennisturnier sowie im Sportpark das Fußball- und das Volleyballturnier. Daran schließen sich Biathlonwettbewerbe, die Rennschlitten-Anschubmeisterschaft, das Tennisturnier, das Frauenfußball-Turnier und das Traditionsfußballspiel Schmiedeberg gegen Naundorf an.

„Am Abend freuen wir uns über zahlreiche Gäste im Festzelt zur Disco“, sagt Lehmann. Am Sonntag gehen die Wettbewerbe weiter und um 11 Uhr spielen die Schmiedeberger Musikanten zu den Siegerehrungen. Am Nachmittag wird der Schützenkönig ermittelt und es werden die Laufwettbewerbe ausgetragen. (SZ/fh)

