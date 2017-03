600 Fachleute tagen zum Abwasser Stadtentwässerung Dresden lädt zum Branchentreffen ein. Dabei zeigen auch 105 Aussteller Neuheiten auf ihrem Gebiet.

. Die Wasserreiniger in Dresden-Kaditz sind dafür bekannt, innovativ zu arbeiten. Doch in der Branche macht sich Unmut über immer neue Verordnungen und zunehmende Bürokratie breit. Jetzt steht eine vierte Reinigungsstufe im Raum, Klärschlamm soll nicht mehr auf die Felder, Phosphor rückgewonnen werden. Johannes Kempmann, Präsident des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, wünscht sich ein vernünftiges Maß an Vorgaben der Politik. Aber die Wiese sei nun gemäht, jetzt gehe es um Übergangszeiten und die Umsetzung.

Diese wiederum ist mit hohen Investitionskosten verbunden. Minister Fritz Jaeckel, der Chef der sächsischen Staatskanzlei, verwies in seiner Rede auf beachtliche Erfolge der vergangenen Jahrzehnte. Er warnte aber zugleich vor einer weiteren Ausweitung der Vorgaben und damit Belastungen für die Wirtschaft. Umwelt- und Klimaschutz seien zweifelslos wichtig. „Aber unsere Systeme funktionieren und sollten nicht immer durch neue Verschärfungen erschwert werden“, forderte er. Die Aufarbeitung des Klärschlamms werde beispielsweise zu einer Erhöhung der Kosten von etwa fünf Cent pro Kubikmeter führen. Bis zu sieben Cent sind es für die Phosphorrückgewinnung. Jaeckel sprach von Mehrkosten von drei Euro pro Einwohner und Jahr. Dabei sei Abwasser nur ein Beispiel. Hohe Belastungen durch Energieverordnungen führten kürzlich dazu, dass sich ein Autobauer für einen Standort in Polen statt in Sachsen entschieden hätte.

Zu diskutieren sei es auch, wie die Verursacher stärker bei den Kosten einbezogen werden und nicht nur die Bürger. Gunda Röstel, Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden, nannte als Beispiele Pharmaindustrie und Landwirtschaft. Aber auch die Dresdner haben direkt Einfluss auf die Abwasserkosten. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) verwies auf die Internet-Kampagne der Stadtentwässerung „Reimscheißen statt reinschmeißen - kein Müll ins Klo“. Bis zum 17. März können die Dresdner noch ihre Reime schicken.

Auf der Dresdner Abwassertagung mit fast 600 Teilnehmern ging es besonders um Innovationen und den fachlichen Austausch. Im nächsten Jahr findet die Tagung, die zu den fünf größten in Deutschland gehört, zum 20. Mal statt. (kle)

