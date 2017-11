60 Wolfsrudel jagen in Deutschland Die meisten Tiere leben in Sachsen und Brandenburg. Mit steigender Zahl der Räuber häufen sich die Konflikte.

Zahlreiche Landwirte protestierten deutschlandweit gegen die wachsende Zahl von Wölfen. © dpa/Peter Kneffel

Die Umweltminister haben vom Bund konkretes Handeln in Sachen Wolf gefordert. Sie wollen Rechtssicherheit beim Umgang mit problematischen Tieren. Der Bund solle festlegen, unter welchen Bedingungen auffällige Wölfe vergrämt oder getötet werden können. Es gehe um eine Art Checkliste, heißt es aus dem sächsischen Umweltministerium. Das Bundesamt für Naturschutz hält die Vergrämung oder die Bejagung von Wölfen allerdings nicht geeignet als Herdenschutzmaßnahme.

Derzeit leben 60 Wolfsrudel in Deutschland. Das sind 13 mehr als im Jahr davor. Hinzu kommen 13 Paare und drei sesshafte Tiere. Das geht aus der Erhebung des Bundesamtes für Naturschutz und der in Görlitz ansässigen Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf hervor. Die Daten wurden am Mittwoch in Berlin vorgestellt. In Sachsen leben 14 Rudel und vier Paare. Der Freistaat ist neben Brandenburg derzeit das Hauptverbreitungsgebiet der Raubtiere. Vorkommen gibt es aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Niedersachsen und Bayern. Schätzungen gehen von 150 bis 160 erwachsenen Wölfen in Deutschland aus.

Die Art sei nach wie vor gefährdet, sagte Beate Jessel, die Präsidentin des Naturschutzamtes. Seit 2000 kamen 140 Wölfe im Straßenverkehr ums Leben; 26 wurden illegal getötet. Sie räumte ein, dass es zu Konflikten kommt – vor allem in der Nutztierhaltung. Im Jahr 2016 investierten die Länder etwa 1,1 Millionen Euro für Herdenschutz. Hinzu kamen Schadenausgleichszahlungen in Höhe von mehr als 135 000 Euro für 1 097 Tiere, die von Wölfen gerissenen oder verwundet wurden. Die SZ fasst die Fälle zusammen.

Fall 1: Wolf in Niedersachsen wird abgeschossen

Ende April 2016 wurde in Niedersachsen ein Wolf aus dem Rudel des Truppenübungsplatzes Munster gezielt getötet. Kurti, so der Name im Volksmund, war als Welpe angefüttert worden und zeigte dadurch keine Scheu vor Menschen. Er näherte sich Spaziergängern und soll sogar einen Hund gebissen haben. Deswegen wurde er auf Anweisung des niedersächsischen Umweltministeriums getötet. Zuvor hatte die Dokumentations- und Beratungsstelle die Maßnahme empfohlen.

Fall 2: Rosenthaler Rudel in der Oberlausitz reißt Nutztiere

Seit Mitte 2015 ist das Rosenthaler Rudel bei Kamenz auffällig. Die Tiere überspringen Herdenschutzzäune und töten oder verjagen ganze Nutztierherden, auch wenn sie ausreichend gesichert sind. Das Landratsamt Bautzen möchte das Rudel beziehungsweise ein Tier töten lassen. Ein erster Antrag auf den Abschuss im Herbst 2016 wurde vom sächsischen Umweltministerium abgelehnt. Ende Oktober 2017 gab es dann ein „Ja“. Doch nach einem Eilantrag der Grünen Liga Sachsen beim Dresdner Verwaltungsgericht erklärte das Landratsamt, zunächst bis zur Entscheidung des Gerichts abzuwarten.

Fall 3: Oberlausitzer Wölfe suchen auf Grundstücken nach Futter

Am 3. Juni 2016 tauchte ein Wolf auf dem Grundstück eines Jägers im Rothenburger Ortsteil Lodenau auf und holte sich dort eine abgelegte Wildschweinschwarte. Der Fall wurde nicht gänzlich geklärt. Am 19. Januar 2017 genehmigte Sachsens Umweltministerium den Abschuss von Wolf Pumpak. Der Rüde aus einem polnischen Rudel war vielleicht als Jungtier gefüttert worden. Seit November 2016 wurde er im Raum Rietschen – vor allem in Quolsdorf und Teicha – auffällig. Er holte sich immer wieder Futter von Komposthaufen und wurde in Siedlungen gesichtet, auch tagsüber. Schließlich gab es die Abschusserlaubnis, gegen den Widerstand von Naturschützern und Tierfreunden. Sie hatten gefordert, das Tier durch Lärm und Gummigeschosse zu vertreiben. Allerdings blieb Pumpak verschwunden, die Tötungserlaubnis wurde aufgehoben. Wolfsexperten weisen darauf hin, keine Essensreste auf dem Grundstück offen liegen zu lassen oder zu entsorgen.

Fall 4: Jungtiere ohne Scheu vorm Menschen werden vergrämt

Im September 2017 wurden Welpen des Milkeler Rudels in der Oberlausitz auffällig, sie näherten sich Menschen ohne Scheu und untersuchten auch Gegenstände nahe bei Menschen. Nach Absprache mit Experten der Dokumentations- und Beratungsstelle entschied das Umweltministerium, dass die mittlerweile sechs Monate alten Welpen mit Gummigeschossen und Lärm vergrämt werden dürfen; sie sollen so wieder Scheu entwickeln. Die Maßnahme läuft zunächst bis Ende November.

Fall 5: Wolf-Hund-Mischlinge in Thüringen und Tschechien

Seit Oktober steht fest, dass die sechs Welpen einer Wolfsfehe vom Truppenübungsplatz Ohrdruf in Thüringen Hybride sind, also eine Mischung aus Hund und Wolf. Thüringens Umweltministerium hat nun entschieden, dass die Mischlinge eingefangen werden sollen. Man will sie im alternativen Bärenpark Worbis unterbringen. Sollte das nicht gelingen, werden die Tiere wohl abgeschossen. Mit Fang und Umsiedlung wurde das Oberlausitzer Lupus-Institut beauftragt. In Sachsen gab es 2003/2004 einen solchen Fall. Eine Wölfin hatte sich mit einem Hund gepaart und neun Mischlinge zur Welt gebracht. Sieben verschwanden, zwei wurden eingefangen und in ein Gehege gebracht. Dort wurden sie später eingeschläfert. Im Raum Rumburk in Tschechien hatte man sich 2016 für den Abschuss eines Hybriden entschieden. Bislang gelang die Tötung nicht.

Fall 6: Neue Rudel in Zittau und in der Massenei

Es gibt Hinweise darauf, dass im Raum Löbau/Zittau Wölfe zu finden sind. Am 10. März 2017 wurde ein Wolf durch ein Fotofallenbild im Bereich Bernstadt auf dem Eigen eindeutig nachgewiesen. Am 21. September 2017 wurde ein männlicher Jährling auf der Bahnstrecke Görlitz – Bischofswerda überfahren. Im Massenei-Gebiet im Landkreis Bautzen liegen bislang vier eindeutige Wolfsnachweise vor: Durch Kotspuren wurden eine Wölfin, die vom Daubaner Rudel abstammt, und eine Wölfin aus dem Rudel der Laußnitzer Heide festgestellt. Im Februar tappte eine Wölfin in eine Fotofalle; am 27. April 2017 wurde ein männlicher Wolf bei Rammenau überfahren. Bisher lässt sich aus den Daten für beide Regionen nicht sagen, ob Einzeltiere, Paare oder Rudel aktiv sind.

