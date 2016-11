60. Saison und immer noch viel Spaß Der Elferrat Rabenau ist umgezogen und startet auf dem Marktplatz in die Fünfte Jahreszeit. Immer schwieriger wird die Finanzierung der Feten.

Der Elferrat Rabenau geht in seine 60. Saison, ab diesem Jahr im Gasthof Oelsa. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – hier schmücken die Karnevalisten Mario Pögen, Peggy Torau und Rico Thiel (v.l.) den Saal. Der Umzug erfolgte im Sommer. Bewusst haben die Narren einen kleineren Saal gewählt. © Karl-Ludwig Oberthür

Rabenau. Die Deko wird hereingetragen. Große, kreisrunde Schilder, die schon etliche Einsätze hinter sich haben. „Elferrat Rabenau“ steht darauf, dazu ist das Wappen des Vereins aufgemalert. Die Tafeln werden erst einmal zwischen Kabeln, Scheinwerfern und Musikanlage abgestellt. Peggy Torau schaut zu den Männern, die schon wieder am Ausgang sind, um die nächsten Requisiten zu holen. „Ganz ehrlich, um hier mitzumachen, muss man sozusagen ein Narr sein“, sagt sie.

Narren – das sind sie in ihrer Freizeit alle. Die Mädels von der Garde, die Männer von der Technik, die Laienschauspieler mit ihrem Programm. Und dazu alle jene, die sich ums Organisatorische kümmern – insgesamt 60 Männer, Frauen und Jugendliche aus Rabenau. Sie sind der Elferrat, seit 60 Jahren nunmehr.

Peggy Torau gehört seit ihrer Jugend dazu, hat als Tänzerin in der Minigarde angefangen und ist Närrin durch und durch. Heute ist sie 35 und die Finanzministerin von Rabenaus Karnevalisten. Zur 60. Saison habe man sich viel vorgenommen, erzählt sie. Es wird einen großen Auftakt am 11.11. auf dem Rabenauer Marktplatz geben, mit Lampionumzug ab 17.30 Uhr von der Schule zum Rathaus, mit Schlüsselübergabe und anschließender Fete. „Da muss am Freitagabend der Bürgermeister mal ein paar Überstunden machen“, sagt sie. Am Sonnabend gibt es die Auftaktveranstaltung, im Februar dann drei Faschingsfeiern, den Kinderfasching und zwei Sonderveranstaltungen zur Vereinsfeier. Ein großes Programm also.

Darauf hingearbeitet wird schon seit Monaten. Überhaupt hatten die Rabenauer Narren ein turbulentes Jahr mit großen Veränderungen. Seit mehr als 30 Jahren feierten sie im Gasthof Obernaundorf. Im Sommer jedoch zogen sie um – ins Haus des Gastes nach Oelsa. Für ihr Hab und Gut fanden sie eine Scheune im Ort.

Saal in Oelsa ist kleiner

Die Trennung vom bisherigen Domizil sei eine schwere Entscheidung gewesen, viel Bewegungsfreiheit und gute Bedingungen habe man in Obernaundorf gehabt. „Aber dort waren die Gästezahlen rückläufig“, berichtet Peggy Torau. Noch Anfang der Neunzigerjahre gab es acht Veranstaltungen, plus Kinderfasching. Zuletzt waren es neben dem Kinderfasching drei Abendfeten. „Und selbst die waren mitunter nicht ausverkauft.“ Der Saal in Oelsa ist gerade einmal halb so groß, etwa 160 Gäste passen hinein. Hier hofft man nun auf ein volles Haus und gute Stimmung. Das Catering übernimmt die Gastwirtin. Zudem kann der Verein, anders als in Obernaundorf, direkt im Saal eine Bar betreiben und so am Getränkeverkauf verdienen. „Anders ist Karneval kaum noch zu finanzieren“, sagt die Schatzmeisterin.

Dabei ist gerade Rabenau ein gutes Beispiel dafür, dass der Karneval nicht aussterben darf. Zu sehr ist der Verein ins Stadtleben eingebunden. Die Narren organisieren jedes Jahr ein Oktoberfest, sind beim Stadtfest im Sommer und beim Weihnachtsmarkt mit dabei. „Wir haben ja nicht umsonst den Slogan ,Der Verein, der das ganze Jahr für Stimmung sorgt‘“, sagt Peggy Torau. Sie sind eine altersmäßig gut gemischte Truppe, die gerne auch jüngere Männer aufnimmt. „Zu tun gibt es immer mehr als genug“, wirbt Peggy Torau mit Blick auf die Dekoration und die Technik.

Rathaussturm am Freitag in Rabenau um 18.11 Uhr. Anschließend wird rund ums Festzelt gefeiert, es gibt heiße Getränke und Gegrilltes.

