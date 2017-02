60 Rettungskräfte im Einsatz Auf dem Areal der ehemaligen Stuhlfabrik hat es in einem Gebäude gebrannt. Die Stadt würde gern alles platt machen.

Das Gebäude an der Bahnhofstraße, das zur ehemaligen Stuhlfabrik gehört, ist ausgebrannt. Am Dienstagmorgen wurden die Feuerwehrleute um 3.10 Uhr zum Einsatz gerufen. © Dietmar Thomas

In der ehemaligen und Stuhlfabrik an der Bahnhofstraße in Geringswalde hat es wieder einmal gebrannt. Die Kameraden wurden um 3.10 Uhr am Dienstagmorgen alarmiert. Bei Ankunft der Wehr stand das Gebäude vom Dachstuhl bis zur unteren Etage in Vollbrand. Flammen schlugen aus den schon zuvor kaputten Fenstern.

„Wegen des starken Windes aus Südwesten kam es zu heftigem Funkenflug, sodass zu befürchten war, dass das Feuer auf die umliegenden Gebäude übergreift“, sagte der Geringswalder Ortswehrleiter Uwe Lübek, der auch die Einsatzleitung übernahm. Der Komplex um die Stuhlfabrik steht seit vielen Jahren leer. Allerdings liegt dahinter ein moderner Industriebetrieb.

Insgesamt waren 60 Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK im Einsatz. Unterstützung erhielten die Kameraden der Geringswalder Gemeindewehr von Waldheim. Von dort rückten Feuerwehrleute mit einem Löschfahrzeug, der Einsatzleitwagen und der Hubsteiger an.

„Gegen 7 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht und die ersten Einsatzkräfte wurden zurückgezogen“, sagte der Ortswehrleiter. Die vor Ort gebliebenen Kameraden löschten noch Brandnester. „Die Löscharbeiten wurden neben dem Funkenflug auch durch das Ausdampfen und eine starke Hitzeentwicklung erschwert“, so Uwe Lübke.

Bis gegen 8 Uhr war die Bahnhofstraße wegen der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Feuerwehr übernahm die Brandwache und wartetet auf die Brandursachenermittler der Polizei.

„Wir haben zwei Abschnitte gebildet, die Wasserversorgung und die Brandbekämpfung“, so Uwe Lübeck. Es sei viel Löschwasser benötigt worden. Vom Hubsteiger aus wurde mit einem Strahlrohr gearbeitet, um das Feuer von oben zu löschen. Um die benötigten Mengen an Wasser bereitzustellen, eine lange Wegstrecke mit 90 B-Schläuchen aufgebaut. Das sind insgesamt 1 800 Meter.

Das Wasser haben die Feuerwehrleute aus dem Postbach und dem Großteich entnommen. Mehrere Atemschutzträger kamen während der Löscharbeiten zum Einsatz, da es eine starke Rauchentwicklung gab. Es ist nicht der erste Brand auf dem Areal der ehemaligen Stuhlfabrik. „Wir waren in den letzten Jahren schon dreimal vor Ort. Das ist nun das vierte Mal“, sagte der Ortswehrleiter. Was bleibt, ist eine Ruine ohne Dachstuhl. „Wir würden die Gebäude, die auf dem ehemaligen Fabrikgelände stehen, gern abreißen und einer Rekultivierung zuführen“, sagte der Geringswalder Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos). Doch das Areal gehört einem Privateigentümer. Mit dem sei die Stadt im Gespräch. „Der Eigentümer weiß, dass die Industriebrache ein Problem ist und wir dieses gern beseitigen würden“, so Arnhold. Doch so einfach ist es nicht mehr, den Abriss über das sogenannte Brachflächenrevitalisierungsprogramm fördern zu lassen. „Die Voraussetzungen dafür haben sich geändert“, sagte Arnold.

Trotzdem bleibe die Stadt dran, eine Lösung mit dem Eigentümer und der Fördermittelstelle zu finden. Diese Bemühungen gelten ebenfalls für das gegenüberliegende Areal, das ehemals zur Stuhlfabrik gehörte. Für das Gelände hatten die Stadträte bereits im November 2015 ihre Zustimmung zum Kauf gegeben. Zunächst sichere der Eigentümer das Gelände, indem das Tor wieder verschlossen wird.

