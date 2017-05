60 Millionen Euro zusätzlich für Straßen und Brücken Für kommunale Baumaßnahmen in Sachsen gibt es in diesem Jahr rund 211 Millionen Euro. Davon profitiert auch der Kreis Görlitz.

Symbolbild © dpa

Sachsens Staatsregierung hat sich jetzt darauf verständigt, zusätzlich 60 Millionen Euro für kommunalen Straßen- und Brückenbau zur Verfügung zu stellen. Darüber informieren zugleich der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum. „Die CDU-Fraktion hatte in den vergangenen Wochen mit Nachdruck auf eine zeitnahe Lösung gedrängt und intensive Gespräche mit den Verantwortlichen im Wirtschafts- und Finanzministerium geführt. Nun fließen im Jahr 2017 insgesamt rund 211 Millionen Euro in die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben der sächsischen Kommunen, Städte und Landkreise. Vom zuständigen Wirtschaftsministerium erwarte ich eine schnellstmögliche Verfahrensbearbeitung, um endlich mit den Maßnahmen beginnen zu können“, erklärt Stephan Meyer. Sein SPD-Kollege sagt: „Damit können auch bei uns weitere dringende Bauarbeiten in Angriff genommen werden. Nach den erst kürzlich für den kommunalen Straßenbau zusätzlich bewilligten rund 32 Millionen Euro, die aus Ausgaberesten des vergangenen Jahres stammen, ist das eine weitere gute Nachricht für unsere Kommunen“, so Thomas Baum.

Laut Stephan Meyer profitieren von dem zusätzlich bereitgestellten Geld auch Vorhaben im Landkreis Görlitz. „Davon wird in Großschönau die Bahnhofstraße sowie in Leutersdorf die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Neuwalde und Hetzwalde ausgebaut, in Mittelherwigsdorf ein Ersatzneubau für eine Stützmauer errichtet und in Oberseifersdorf ein Gehweg gebaut“, so Meyer. „Ich freue mich, dass unsere Region davon besonders profitiert und dringend erforderliche Projekte realisiert werden können.“

Zu den insgesamt 16 Projekten in Ostsachsen gehören daneben unter anderem der Ausbau der Jahnstraße in Weißwasser zwischen Forster Straße und Straße des Friedens sowie der Ersatzneubau der Mühlengrabenbrücke im Boxberger Ortsteil Reichwalde.

Nach Angaben des sächsischen Verkehrsministeriums sind die rund 211 Millionen Euro, die für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben in Sachsen bereitstehen, fast eine Verdopplung der ursprünglich im Haushalt vorgesehenen Gelder. Die in diesem Jahr bisher zur Verfügung stehenden Mittel hatten nicht ausgereicht, um alle vorliegenden Förderanträge bewilligen zu können. Neben den bereits gebundenen Mitteln für laufende Maßnahmen lagen für dieses Jahr bis Ende April weitere rund 250 neue bewilligungsfähige Anträge für kommunale Straßen- und Brückenbauvorhaben vor, heißt es aus Ministeriumskreisen weiter. (SZ)

