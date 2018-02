60 Jahre Karneval in Groß Düben Das Jubiläum wird diesen Freitag und Sonnabend groß gefeiert – mit Programmausschnitten der letzten zehn Jahre.

1967: Fast brav muten das Prinzenpaar und die Faschingsgesellschaft auf diesem Bild an. © privat

Groß Düben. Seit 1957 wird in Groß Düben Karneval gefeiert. Schon vorher ging es beim Zampertanz fröhlich zu – der war schon immer Tradition. Aber 1957 kam ein Prinzenpaar daher, ganz spontan, eine private Idee. Und mit diesem Prinzenpaar wurde der Groß Dübener Karneval begründet. Schon in der DDR gab es Karneval in Groß Düben, damals unter der Regentschaft des Dorfclubs. Und: In jedem Jahr gab es ein neues Prinzenpaar, welches bis heute stets aus dem Dorf stammt und dessen Identität ein streng gehütetes Geheimnis ist. Auch zum 60. Jubiläum wird das wieder so sein. Das Geheimnis um Prinz und Prinzessin wird am heutigen Freitag gelüftet, wenn die 60. Saison eingeläutet wird. Birgit Marks allerdings, die kennt das Prinzenpaar bereits. Es muss schließlich im Dorf vorab ausgewählt werden. In den vergangenen 20 Jahren hatte sich Birgit Marks eben dieser Aufgabe gewidmet. Ihr Ehemann Klaus war langjähriger Präsident des Karnevalsclubs Groß Düben (KCGD). Birgit Marks sprach die Leute heimlich an, ob sie Interesse hätten, Prinzenpaar zu werden. Alle haben stets dicht gehalten, egal; wie sie reagierten. Da gab es Paare, die waren mit Begeisterung spontan bei der Sache; andere wünschten sich Bedenkzeit, auch Ablehnungen gab es. Aber ein neues Prinzenpaar war in jedem Jahr zur Stelle. Seit zwei Jahren hat Kathleen Reimann von Birgit Marks die Auswahl des Prinzenpaares übernommen. Kathleen Reimann gehört zu den treuen Helfern des KCGD und ist auch Mitmoderatorin des Hauptprogramms.

60 Jahre Karneval – das bedeutet: 60 Themen zum närrischen Faschingstreiben. Bei den Ideen dazu ging den Groß Dübener Karnevalisten niemals die Puste aus. Für dieses Wochenende war es freilich einfach: „Groß Düben feiert außer Rand und Band schon 60 Jahre im Narrenland“, so das Motto. Dazu gibt es Erinnerungen aus den letzten zehn Jahren von den Karnevalsveranstaltungen. Auch wenn es noch keine Vereins-Chronik gibt, existieren doch in Privatbesitz Unmengen an historischen Fotos. So fanden sich die Groß Dübener Narren thematisch bei den Neandertalern wieder, im Wilden Westen, in Griechenland auf dem Olymp, in Hollywood und auf der Alm ... Spaß und viel zu lachen hatten die Karnevalisten und ihre Gäste immer, und die Freude am Feiern war stets groß.

Nach 60 Jahren sind natürlich weiterhin Ideen gefragt. Schon im Frühjahr werden sich die 38 Vereinsmitglieder und rund 60 Mitwirkenden wieder an einen Tisch setzen und sich etwas für die nächste Saison ausdenken. Doch jetzt ist erst einmal Karneval, und zu denen, die das bunte Programm gestalten, gehören die Funkengarde, das Männerballett, die Kinderfunken, die Kindergruppe, die Faltenfeen, die Bahama-Mamas, die FDJ-Gruppe und der Elferrat. Sie alle brillieren mit Tänzen oder Sketchen. Größte Präsenz muss die Funkengarde zeigen. Wer dort mittanzen möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Das Tanztraining liegt in den Händen von Laura Frytkowsky und Kathleen Fechner. Immer ab August werden die Tänze eingeübt, jetzt vor dem großen Auftritt wird natürlich intensiver geübt.

Die erste Veranstaltung des KCGD ist immer am Sonnabend nach dem 11. 11. oder am 11.11. selbst – mit der Bekanntgabe des aktuellen Mottos und der Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister.

So richtig los geht es dann zum Rosenmontag. Der Kinderkarneval ist dann schon meist Geschichte.

Heute und morgen werden jedenfalls 60 Jahre Karneval in Groß Düben im Gasthof Köppen ausgiebig gefeiert. Die Vereinspräsidenten Klaus Marks und Mario Zech bedanken sich bei allen, die den Karneval seit langem unterstützen: die Groß Dübener Vereine, Unternehmen aus dem Kirchspiel, die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Helmut Krautz (selbst bekennender Faschingsnarr) beim Gasthof Köppen. Wirtin Kerstin Köppen war schon zu DDR-Zeiten Prinzessin und ihr Ehemann René später Prinz.

Nach den tollen Tagen des Wochenendes gehen die Groß Dübener Karnevalisten am Sonntag auf Tour nach Cottbus. Seit 2004 sind sie Mitglied im Karnevalsverband Lausitz und nehmen seitdem alljährlich am „Zug der fröhlichen Leute“ teil, dem größten Faschingsumzug Ostdeutschlands. Dort treffen sie viele Gleichgesinnte, auch aus Bad Muskau, Friedrichshain und Bagenz. Zuletzt noch ein Glückwunsch an das Groß Dübener Männerballett: Die Jungs wurden vor zwei Wochen beim Kolkwitzer Männerballettturnier Publikumslieblinge.

60 Jahre Karneval in Groß Düben: 2. und 3. Februar, jeweils um 20 Uhr, Gasthof Köppen, Dorfstraße 92, Groß Düben. Kartentelefon 035773 70026

