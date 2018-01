60 Jahre Durchblick Das Optiker-Geschäft Helga Rastig in Wilsdruff feiert sein Jubiläum – mit neuer Einrichtung und moderner Technik.

Bürgermeister Ralf Rother (l.) gratuliert Fatima Triebel zur Neueröffnung ihres Optikergeschäftes zum 60. Jubiläum. © Andreas Weihs

Wilsdruff. Im alteingesessenen Optiker-Geschäft Helga Rastig an der Nossener Straße in Wilsdruff hat sich zwischen den Jahren viel getan. Der gesamte Verkaufsraum wurde umgestaltet und kommt nun moderner daher. Damit die Kunden ungestört ihre Brillen anprobieren können, wurde die Konzeption des Geschäftes so verändert, dass nun mehrere Personen individuell beraten werden können. „Wir haben unser 60. Jubiläum zum Anlass genommen, mal wieder etwas zu verändern. Darüber hinaus ging es mir auch darum, das Geschäft ein Stück weit zu meinem eigenen zu machen“, erklärt Inhaberin Fatima Triebel.

Triebels Mutter Helga Rastig hatte den Laden 1958 mit nur 23 Jahren gegründet und über mehrere Jahrzehnte selbst betrieben. Bis vor ihrem Tod vor drei Jahren war sie trotz ihres hohen Alters von zuletzt 80 Jahren noch zweimal wöchentlich hinter dem Tresen anzutreffen.

„Zuerst hatte ich Musik studiert und dann dennoch nach längerem Zögern Mitte der 90er umgelernt und die Geschäftsführung übernommen. Die Fußstapfen meiner Mutter waren mir zunächst zu groß“, erinnert sich Triebel . Die Umorientierung bereut sie bis heute nicht: „Mir und meinen zwei Mitarbeitern macht es einfach großen Spaß, Menschen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.“

Damit das künftig noch besser gelingt, wurde mit der Neueröffnung auch ein neues Messgerät in Betrieb genommen. „Mit der neuen Technik können wir eine komplette Augenanalyse durchführen und beispielsweise eine entstehende Eintrübung des Auges frühzeitig erkennen, sodass noch Maßnahmen ergriffen werden können“, erklärt Triebel. Ein Ersatz für den Besuch beim Augenarzt ist das Gerät allerdings nicht. Wer einmal seine Augen in dem Optiker-Geschäft analysieren lassen möchte, sollte eine dreiviertel Stunde Zeit mitbringen.

