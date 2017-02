60 Flaschen Wein und 300 Brötchen Der Kassenwart eines Schleifer Vereins soll Geld veruntreut haben. Der Richter stellt das Verfahren ein – erledigt ist der Fall damit nicht.

Das Amtsgericht in Weißwasser © André Schulze

Der Streitwert ist gering, aber der Imageschaden dürfte hoch sein: Als Dienstagvormittag Erich O.* vor dem Weißwasseraner Amtsrichter Ralph Rehm steht, geht es um genau 609,43 Euro. O. wird vorgeworfen, bei einer Görlitzer Fleischerei 300 Brötchen und bei einem rheinhessischen Weingut 60 Flaschen Wein bestellt und mit einer Bankkarte des Schleifer Schützenvereins bezahlt zu haben. Der Vorwurf: Untreue. Später zahlte O. das Geld zurück. Pikant: Die Brötchen gingen an die Dienstadresse O.’s, das Landratsamt Görlitz, wo der Angeklagte bis zu einer Erkrankung als Amtsleiter tätig war – und inzwischen wieder ist. In einem anderen Ressort allerdings. Der Wein wurde an seine Privatadresse geliefert. Beide Vorgänge datieren in den Oktober 2013, als O. noch Kassenwart im Schützenverein Schleife war und über Vereinsgelder verfügen konnte, so Staatsanwalt Daniel Lakomy.

Wie ernst der Angeklagte das strafrechtliche Verfahren offenbar genommen hat, ist daran zu erkennen, dass er nicht irgendeine Anwaltskanzlei mit seiner Verteidigung beauftragt, sondern Kucklick Wilhelm Börger Wolf & Söllner. Die Dresdner Anwaltssozietät ist eine der großen Sachsens und vertrat bereits den „Kannibalen vom Gimmlitztal“.

Der O. zur Seite gestellte Anwalt ist Carsten Brunzel. Der Fachanwalt für Strafrecht beantragt die Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit, noch bevor es zur Beweisaufnahme kommt. Er argumentiert, das Geld sei letztlich an den Verein zurückgeflossen, sei sogar in der Küchenkasse gebucht worden. Damit sei dem Verein kein Schaden entstanden.

Tatsächlich sind die beiden Marginalien, die Brötchen und der Wein, nicht die einzigen Vergehen, die man O. im heute rund 55 Mitglieder zählenden Schützenverein zur Last legt. O. soll über einen längeren Zeitraum immer wieder Waren für seinen privaten Gebrauch bestellt und über die Vereinskasse abgerechnet haben. Insgesamt ist von einer Summe zwischen 25 000 und 30 000 Euro die Rede. Laut der Strafanzeige, die der Verein im Juni 2014 stellt, geht es um mindestens 35 Fälle und mehr als 18 000 Euro. Jahrelang fällt niemandem etwas auf. Erst als der langjährige Vereinsvorsitzende 2011 plötzlich verstirbt und es im Nachgang zu Unregelmäßigkeiten kommt, werden einige Vereinsmitglieder hellhörig. Aber die Bücher, die O. als Kassenwart führen muss, liegen bei ihm zu Hause. Durch Zufall werden Kopien, zumindest für die Jahre ab 2007, in einem Büroraum des Vereins entdeckt. Eine Untersuchungskommission wird eingesetzt und bekommt beim Lesen große Augen.

Als O. während einer Mitgliederversammlung öffentlich auf die Unregelmäßigkeiten angesprochen wird, bestreitet er die Vorwürfe und verlässt schimpfend das Vereinslokal. Im März 2014 wird er seines Amtes als Kassenwart enthoben. Im Juni kommt es nicht nur zur Anzeige, sondern auch zu einem Ausschlussverfahren, dem O. durch seinen Austritt aus dem Verein zuvorkommt.

Links zum Thema Kommentar: Im Zweifel für den Angeklagten

Die anschließenden Ermittlungen gestalten sich offenbar schwierig. Auf Anfrage in Görlitz heißt es Ende 2014, sie dauerten an. Wenig später, am 20. April 2015 werden sie eingestellt. Laut Staatsanwalt Till Neumann habe kein hinreichender Tatverdacht bestanden. Deshalb ist die Verfahrenseinstellung gemäß § 170 Abs. 2 StPO konsequent. „In einigen Fällen hatte O.* die jeweils in redestehenden Beträge privat verauslagt und sich danach vom Verein zurückgeholt“, so Neumann per Mail.

Aus diesem ersten Strafverfahren bleiben die beiden Tatvorwürfe der Untreue übrig, über die Ralph Rehm gestern zu entscheiden hat. Er gibt dem Antrag von Carsten Brunzel schließlich statt. Er sei jedoch der Ansicht, dass dem Verein durch das Verhalten von O. sehr wohl ein Schaden entstanden sei. Deshalb stellt Rehm das Verfahren nur gegen Zahlung einer Auflage von 1 000 Euro ein. Sobald O. die Summe begleicht, hat sich das strafrechtliche Verfahren endgültig erledigt. Die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder sind enttäuscht und machen ihrem Ärger nach Ende der Verhandlung Luft. Ausgestanden ist die ganze Angelegenheit für O. jedoch noch nicht. Denn der Verein hat eine Zivilklage angestrengt.

Name von der Redaktion geändert.

zur Startseite