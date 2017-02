60 Cent fürs Pücklerschloss Das Bauwerk im Bad Muskauer Park ziert ab Dienstag eine neue Briefmarke von Post Modern. Daneben wird es vier weitere neue Motive geben.

Die neue Briefmarke zeigt das Muskauer Schloss als Grafik. © Grafik: SZ

Bad Muskau. Alle zwei Jahre präsentiert das Postunternehmen Post Modern in seiner Serie „Faszination Sachsen“ besondere Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Ähnliches aus der Region. Dieses Mal ist die Wahl auf das Neue Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau gefallen.

Die Welterbestätte wird damit in den kommenden zwei Jahren auf fast eine Million 60-Cent-Briefmarken gedruckt, die das Bild des Schlosses dann nach ganz Deutschland und auch in die Welt tragen. Zum Ersttag der Marke wird Bad Muskaus Bürgermeister am Dienstag am Schloss symbolisch eine Schaubriefmarke übergeben. Ab diesem Tag wird das Neue Schloss als Briefmarke in allen teilnehmenden Servicepunkten von Post Modern verkauft und ist online bestellbar.

Neben dem Motiv aus Bad Muskau werden zudem die Krabatmühle in Schwarzkollm, der Mosaikbrunnen im Großen Garten in Dresden, das König-Albert-Denkmal in Freital und die Klosterkirche in Riesa auf den Marken der Serie vertreten sein.

zur Startseite