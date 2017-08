60 Bilder beim großen Festumzug Das Highlight zur Stadtparty im September gestalten rund 600 Mitwirkende. Die meisten schlüpfen in eine Verkleidung.

Stadtführerin Christine Bär gehört zum Team der vielen Ehrenamtlichen, die den Festumzug vorbereiten. Hier gibt sie im Fundus historische Kleidung an Teilnehmer aus – passend zu deren Schaubild. © Wolfgang Schmidt

Nach sieben Jahren Pause sieht Bischofswerda in zwei Wochen wieder einen großen Festumzug. Die Vorbereitungen unter Leitung des früheren Kulturamtsleiters Hartmut Schaar sowie seines ehrenamtlichen Helfer-Teams um Christine Bär, Gottfried Brückner und Klaus Klix laufen seit Monaten. Jetzt sind sie in der heißen Phase. Auch die Stadt ist involviert. Einmal in der Woche trifft man sich. Und bald noch öfter.

Bei der Zusammenstellung des Umzuges habe bisher das meiste hervorragend geklappt, sagt Hartmut Schaar, den die Stadtverwaltung wegen seiner Erfahrungen um die Organisation bat. So könne man stolz darauf sein, wie viele mitmachen. Rund 60 Bilder mit etwa 600 Teilnehmern soll es geben. Eine gute Stunde wird das Publikum am Straßenrand zu tun haben, sich alles anzusehen. Spaß garantiert.

Große Figuren, bunte Sträuße

Immer mehr wird bekannt, wer mitläuft und mit welcher Idee. So erzählt Hartmut Schaar auf Anfrage vom Hexenhaus mit Turm, das die Jugend des Bischofswerdaer Karnevalclubs baut. Damit will der Verein einen Wagen schmücken. Der Bischofswerdaer Schachverein wolle große Figuren an den Start bringen. Die Landfrauen binden Sträuße, die ihr Umzugsbild schmücken, die sie aber auch an Besucher verteilen wollen.

Der Tanzsportclub Blau-Gold will einen Bändertanz auf die Straße bringen und der TV 1848 modern und historisch für die Leichtathletik werben. Als Modell wird die historische Postmeilensäule aufgearbeitet. Engagiert sind mit den Spielmannszügen Bischofswerda, Radeberg und Großröhrsdorf auch die drei erforderlichen Musikzüge, sagt Hartmut Schaar. Feuerwehrkapellen ließen sich dagegen nicht mehr einbinden. Wie sich zeige, werden deren Mitglieder immer älter. Ein Umzug sei deswegen nicht mehr die bevorzugte Auftrittsvariante, stellte der Schiebocker Umzugsmacher bei seinen Recherchen in den letzten Monaten fest.

600 Teilnehmer – 60 Bilder. Hartmut Schaar hat keine Zweifel, dass am Veranstaltungstag alles klappt, jeder am richtigen Ort zur richtigen Zeit losläuft und sich dem Publikum präsentieren kann. Dafür braucht es aber eine ausgefeilte Logistik. Aber Schaar wäre nicht der Umzugsfuchs, wüsste er nicht, wie man das macht. 60 Bilder – 60 Schilder. Auf jedes Schild kommt der Name derer, die das Bild gestalten. Die Schilder stehen am Stellplatz im Gewerbegebiet Bautzener Straße bereit. Dazu wird es vor Ort ehrenamtliche Helfer an Schreibtischen geben, die jeder Teilnehmer-Gruppe sagen, welche Nummer ihr Bild bekommen hat. Vereine, Schulen, Handwerker und Betriebe sind am Start.

Sitzplätze mit guter Sicht

Gestartet wird der Umzug am 9. September um 14 Uhr an der äußeren Bautzener Straße. Er zieht dann in Richtung Innenstadt über die Muntschick- und Kamenzer Straße zum Altmarkt, einmal fast um den Markt und weiter über die Kirchstraße. Am Kulturhaus wird sich der Zug auflösen. Am Markt sollen die Ersten aus dem Zug gegen 14.30 Uhr eintreffen. Sprecherstellen werden aufgebaut, so am Markt, wo die Hauptbühne steht und am diakonischen Altenheim Bautzener Straße. Hier gibt es außerdem einen besonderen Service für Ältere und Behinderte. Wie Hartmut Schaar sagt, unterstützt die Heimleitung Idee und Bemühungen, Sitzgelegenheiten aufzubauen – und das an Plätzen mit guter Sicht.

Festumzug Bischofswerda: 9.9. ab 14 Uhr zwischen Bautzener Straße, Altmarkt und Kirchstraße

