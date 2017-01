59 Unfälle in 24 Stunden Der Schneesturm am Mittwoch in den Landkreisen Görlitz und Bautzen ist für rund die Hälfte der Ereignisse verantwortlich. Die Polizei hatte trotzdem nicht mehr zu tun als sonst.

Ein Fahrzeug des Winterdienstes ist im dichten Schneefall unterwegs. © Ralf Hirschberger/dpa

Schneesturm und -verwehungen haben am Mittwoch in den Landkreisen Görlitz und Bautzen zu Unfällen und Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. So sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen 59 Unfälle passiert, bei denen sich fünf Menschen verletzten. Davon fallen zwölf auf den Bereich Zittau-Oberland, neun auf Görlitz und fünf auf Weißwasser.

Von den 59 Unfällen sind laut dem Polizeisprecher in der heißen Phase rund 30 passiert. Vom Beginn des Schneefalls um 13.36 Uhr bis 20.50 Uhr sind 15 für den Landkreis Görlitz eingegangen, davon sechs im Revierbereich Görlitz, sechs für Zittau-Oberland und drei für Weißwasser. Die Polizei erhielt insbesondere Meldungen über Fahrzeuge, die in Straßengräben rutschten oder in Schneewehen feststeckten. Viele kümmerten sich auch und riefen entsprechende Dienste wie den ADAC.

Gesamt betrachtet sei die Zahl der Unfälle nicht höher als an normalen Werktagen, sagt Knaup. Die meisten Autofahrer hätten sich gut auf die schwierigen Verkehrsverhältnisse vorbereitet. Ein großes Lob spricht er auch dem Winterdienst aus, der nach seiner Einschätzung permanent im Einsatz gewesen ist. Die meisten Straßen seien am Donnerstagmorgen geräumt gewesen. „Da wurde ganze Arbeit geleistet.“ (szo/tc)

zur Startseite