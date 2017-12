58 Spielzeiten, 1 700 Talente und einmal Weltmeisterbesieger Seit 85 Jahren wird in Weißwasser Eishockey gespielt. Die SZ feiert das mit einer Serie und einem Gewinnspiel. Heute: Im Gespräch mit Wolfgang Fischer

Die Kleinsten aus der Laufgruppe mit ihrem Übungsleiter. Franz, Ronny, Laura, Nils, Henriette, Mads, Konrad, Justus und Tyler sind echte Fans der früheren Nummer 19 von Dynamo. © Bistrosch

Wolfgang Fischer ist echter Weißwasseraner, er wurde hier am 5. November 1947 geboren. Seit seinem zwölften Lebensjahr ist er Mitglied der Eishockeyfamilie in Weißwasser. Er durchlief die Nachwuchsmannschaften und stand in der Männermannschaft einige Zeit im Schatten von Klaus Hirche. Von 1971 bis zum Februar 1976 hütete er das Tor von Weißwasser und in 61 Partien auch das der Nationalmannschaft der DDR.

Nach seiner sportlichen Laufbahn war Fischer u. a. als Internatsleiter von Dynamo in Weißwasser tätig sowie anschließend Leiter Organisation und somit verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Nach der Wende übernahm er diese Funktion im Nachwuchsbereich. Seit dem Jahr 2000 arbeitet er als Nachwuchstrainer im Verein. Nach insgesamt 58 Spielzeiten in Weißwasser soll im Frühjahr 2018 endgültig Schluss sein. Anlässlich des 85. Geburtstages des Eissports wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft im Verein der Lausitzer Füchse verliehen. Die SZ sprach mit ihm über große Zeiten und kleine Talente.

Herr Fischer, Sie kommen eben vom Training der Laufgruppen, worin besteht Ihre Motivation, Woche für Woche mit den Kleinsten auf dem Eis zu stehen?

Motivation ist für mich die Freude zu sehen, wie man ganz unten den Kindern das Eislaufen beibringt und dann über Jahre die Weiterentwicklung der jungen Spieler verfolgen kann. Es sind in der Jugend oder DNL2 ein paar ganz gut dabei, die bei mir mit vier, fünf Jahren angefangen haben.

Was schätzen Sie, Herr Fischer, wie vielen Kindern haben Sie wohl das Eislaufen beigebracht?

Ich habe sie in den siebzehn Jahren nie einzeln gezählt. Ich gehe aber von 1 600 bis 1 700 aus. Inbegriffen natürlich alle Kindergärten und Schulen, die regelmäßig in die Halle kommen.

Können Sie sich an Ihre eigenen ersten Schritte auf dem Eis erinnern?

Das weiß ich ganz genau. Damals fing alles später an, ich war zwölf Jahre und das Stadion gerade fertig (1960, Anm. d. Red.), da bin ich mal gucken gegangen und fand das so interessant, dass ich dachte: „Ja“ und habe dann gemeinsam mit Hartwig Schur vier Monate beim ASK gespielt und beide sind wir dann zu Dynamo gewechselt. Die Laufgruppe hat damals Herr Johne geleitet.

Die Entscheidung, Torhüter zu werden, wann ist die gefallen?

Eigentlich wollte ich immer Torwart werden, früher beim Bolzen auf dem Schulhof, später beim Handball auf dem Kleinfeld. Das hat Spaß gemacht, das Grundverhalten ist so ähnlich wie beim Hockey, kleines Tor, Winkel verkürzen, vor, zurück und so weiter. Ich wollte nie Spieler sein.

Hatten Sie Vorbilder, ein gewisser Klaus Hirche befand sich sozusagen in Sichtweite Ihrer eigenen Entwicklung?

In meiner Nachwuchszeit hatte ich gar keine Zeit, auf Klaus Hirche zu schauen. Vom Eislaufenlernen mit zwölf ging es kurze Zeit später zur Schülermannschaft, denn bei uns gab es noch keine Altersstufen mit Kleinschülern oder Knaben. Mit 14 Jahren ging es für mich als Jüngsten schon weiter in die Juniorenmannschaft, die damals von 15 bis 19 gespreizt war. So fand ich gar keine Zeit, mich an der ersten Mannschaft zu orientieren. Das kam dann erst zu dem Zeitpunkt, an dem ich in die erste aufgenommen wurde. Hirche war erster Torwart, Jürgen Kraske und Jochen Koch. Einer musste nach Erfurt, der andere nach Dresden. Vier Jahre bis 1970 war Hirche dann vor und über mir.

Haben Sie bei der täglichen Schinderei auf dem Eis, dem Landtraining oder der erzwungenen sportlichen Reduzierung auf zwei Teams in der DDR jemals ans Aufhören gedacht?

Nein, nie. Nie! Weil die Sportart ist so schön. Wenn man fähig ist, die erwartete Leistung zu bringen, warum sollte man da aufhören? Mit den damals besten Spielern der DDR hielten wir ein ganz gutes Niveau.

1970 haben Sie die Schwarze Maske, die Institution im Tor, Klaus Hirche, abgelöst. Was haben Sie dabei empfunden?

Was heißt abgelöst? Der Umbruch mit jungen Spielern sollte erfolgen. Empfunden habe ich Glück darüber, erster Torhüter sein zu dürfen.

Wie war das Verhältnis von Klaus Hirche zu seinem Nachfolger?

Ordentlich, sportlich fair. Wir sind uns ja nie wirklich ins Gehege gekommen. Als er Erster war, blieb ich hinter ihm. Ich war relativ jung. Als er wegging, wurde er zunächst Trainer im Nachwuchsbereich. Ich blieb Torwart der ersten Mannschaft. Wir hatten somit sportlich keine großen Rivalitäten.

Gibt es ein Spiel, welches Ihnen als ganz besonderes in Erinnerung geblieben ist, oder hatten Sie einen Lieblingsgegner?

Es gab zwei, drei Höhepunkte in der Karriere. Das war einmal im Europacup gegen den tschechischen Meister Dukla Jihlava, als wir vor ausverkaufter Halle gewannen, ein absolutes Highlight. Dann der 3:2-Sieg im Länderspiel gegen den damaligen Weltmeister CSSR hier in Weißwasser, so etwas erlebt man auch nicht alle Tage. Oder sehr gute Spiele gegen Dynamo Moskau oder gegen ZSKA Moskau. Schön war der Aufstieg der Nationalmannschaft 1973, als wir die Mannschaft der BRD im entscheidenden Spiel mit 4:0 besiegen konnten. Diese Spiele kommen mir da in den Sinn.

Ihr damaliger Mannschaftskamerad bei Dynamo und im Nationalteam, Hartwig Schur, sagt über Sie, Sie hätten im Spiel immer eine enorme Ruhe ausgestrahlt. Da sei durchaus ein Unterschied zu Hirche gewesen, der seinen Vorderleuten bei Fehlern gern auch mal eins mit der Kelle ins Kreuz gab.

(Fischer lacht) So soll es gewesen sein? Ich habe das selbst nie gesehen. Ich meine, der Torwart ist gewissermaßen Einzelsportler. Ich kann mich nicht auf andere verlassen, wenn meine Vorderleute einen Fehler machen, dann habe ich die Pflicht und Schuldigkeit, ihn auszubügeln. Ich habe mich nur auf mich konzentriert, habe mich zu Tode geärgert, wenn mir etwas schiefgelaufen ist. Im Grunde genommen sagten die anderen: „Du hast einen Panzer um dich herum.“ Äußerlich mag das stimmen, innerlich war ich ein echter Sportler: sehr ehrgeizig. Es schien nur so mit der Ruhe.

Eines Tages kam das Aus für Sie im Leistungssport von heute auf morgen, eine Erkrankung war die Ursache. Wie kam es dazu?

Das war am 5. Februar 1976 früh um fünf im Bett, Gleichgewichtsausfall im rechten Ohr. Wochenlang lag ich in Görlitz in der Klinik, musste neu laufen lernen. Die Ärzte waren der Meinung, es geht absolut nicht mehr, damit kann man keinen Leistungssport mehr treiben. Einige Zeit später weilte Dynamo Moskau zu einem Trainingslager in Moskau, aus der Not heraus stand ich dort plötzlich im Tor, das ging wunderbar. Aber leider war mein Platz bei Dynamo besetzt. Und ich hatte meine berufliche Position im Verein da eigentlich schon verändert.

Aber Sie wollten nie Trainer werden, stattdessen wechselten Sie in die Geschäftsstelle von Dynamo und blieben dort für lange Zeit.

Ja, das ging bis 2000 als Leiter der Geschäftsstelle, bei Dynamo hieß das Leiter Organisation. Da war ich verantwortlich für den gesamten Sportverkehr, Planung, Durchführung, Finanzen. Zusammen mit Buder, Manfred. Nach der Wende war ich Geschäftsstellenleiter im Nachwuchsbereich.

Wie haben Sie die Zeit des Umbruchs, des Wandels, der Veränderung erlebt. Wurden Sie von Ereignissen zum Teil überrollt?

Ja. Das ganze System Leistungssport hat sich ja grundlegend geändert. Früher hatten wir alles zur Verfügung, was wir brauchten, ohne Probleme, ohne Sorgen. Laut Plan war alles da. Und dann mussten wir uns um die finanziellen Dinge selber kümmern. Das ganze Land im Umbruch, eine schwere Zeit. Mit den Folgen dieser Zeit hatten wir in finanzieller Hinsicht über zehn Jahre zu tun.

Letztlich löste Sie Klaus Dietze als Leiter des Nachwuchszentrums ab, ein weiterer bitterer Nachgeschmack nach dem gesundheitlichen Aus im Sport?

Ja, definitiv. Ja, da ich der Meinung war, alles für den Sport an sich, für die Kinder und dem Leistungssport getan zu haben. Mit der Gewaltenteilung zwischen Dr. Dietze und mir entstanden Differenzen, in deren Folge ich gegangen wurde. Von der Agentur für Arbeit kam ich kurze Zeit später als Übungsleiter zurück und erhielt anderthalb Jahre meinen ersten Vertrag als Trainer im Nachwuchs.

Als Trainer strahlen Sie nach wie vor eine extreme Ruhe aus.

(Lacht) Ja! Was soll man machen? Wenn man sich die ganze Zeit mit Kindern beschäftigt, ständig neue, andere Charaktere hat, kann ich mich nicht gehen lassen. Das ist eine pädagogische, psychologische Frage. Ich glaube, das kann ich. Als Opa …

Ihre Kinder leben nicht in Weißwasser, da werden ihre Enkel hier wohl nie auf Puckjagd gehen. Macht Sie das traurig?

Mein Enkel geht in Erfurt aufs Eis, wenn er Talent entwickelt, vielleicht kommt er nach Weißwasser zum Opa. Wer weiß. Die Tradition wird jedenfalls fortgesetzt.

Werden Sie eines Tages die Schlittschuhe an den Nagel hängen?

Ja! Definitiv am Ende dieser Saison. Aus dem einfachen Grunde, das Alter ist gekommen, den Kindern die schwierigeren Übungen vormachen, alles wiederholen wird nicht einfacher. Irgendwann sollte man sagen, es ist genug.

Sie haben fast sechs Jahrzehnte in Weißwasser auf Schlittschuhen gestanden. Was meinen Sie hätte anders laufen sollen, oder würden Sie Ihr Leben genauso noch einmal leben wollen?

Doch ja, schon. Im Grunde genommen habe ich viel erreicht. In welcher Gesellschaftsordnung auch immer. Man muss sich darauf einstellen, das Beste daraus machen. Früher hatten wir alle Möglichkeiten für den Sport, das ist heute nicht mehr so, heute muss man sich anderweitig anstrengen. Aber ansonsten, ich würde alles machen wollen wie bisher auch. Warum auch nicht.

Gewinnspiel: Wie viele DDR-Meistertitel holten die Weißwasseraner mit Torwart Wolfgang Fischer als Nummer eins in die Glasmacherstadt? Die Lösung schicken Sie bitte per E-Mail an sz.weisswasser@ddv-mediengruppe.de.

Unser Gewinner darf diesmal die Auszeichnung des besten

Spielers nach Ende eines Heimspiels der Lausitzer Füchse vornehmen und bei der Pressekonferenz dabei sein.

Einsendeschluss ist kommender Freitag, der 29. Dezember.

zur Startseite