57,2 Prozent vom Prinzen Die Region ist auf der großen Spirituosenmesse in der Bundeshauptstadt mit einer besonderen Spezialität vertreten.

Hier mixt sich was zusammen. 217 Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren bei der Bar-Messe in Berlin rund 900 Marken. © Gili Shani

Die Liste reicht von A wie Asbach bis Z wie Zwiesel Kristallglas. Beim Bar Convent in Berlin (BCB) hat sich am Dienstag und Mittwoch alles getroffen, was in der Szene Rang und Namen hat. Mittendrin findet sich Juniper Jack – ein Gin aus Dresden. Der Eintrag in der Ausstellerliste ist allerdings ein klein wenig geschummelt. Ganz genau genommen stammt das hochprozentige Getränk aus der Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe in Reichenbach bei Meißen. Dort hat es Destillateurmeister Siegbert Hennig zusammen mit Gin-Erfinder Jörg Fiedler aus Dresden quasi aus der Brennblase gehoben. Stellt man sich ein Reinheitsgebot des Gins vor, steht der London-Dry-Gin der beiden Wacholder-Enthusiasten auf der höchsten Stufe. Nach dem Destillieren darf diesem speziellen Gin nichts mehr hinzugefügt werden: keine Farbstoffe, kein Zucker. Das Getränk bezieht seinen Geschmack ausschließlich aus den Zutaten, die im Ansatz enthalten sind: Wacholder, Brombeere, Orange, Koriander, Wermut, Limone und Minze. Das sind zumindest die Bestandteile, die Hennig und Fiedler verraten. Über den Rest hüllen sie sich in Schweigen.

Für den kleinen, aber feinen Auftritt in der Bundeshauptstadt haben Fiedler und Hennig eine Besonderheit ausgetüftelt. Schließlich gilt es, den großen Marken wie Bacardi, Campari oder Jägermeister etwas entgegenzusetzen. 217 Aussteller aus 28 Ländern präsentieren sich in Berlin. Nicht umsonst wird die Messe auch als Bartenders’ Christmas bezeichnet. Hier wird lange vor dem 24. Dezember beschert. Jeder erhält das, was ihm am besten schmeckt. Der Probierschluck wird dabei nicht etwa ausgespuckt – wie beim Wein. Er muss die Kehle passieren und den Magen wärmen.

Den Juniper-Jack-Stand aus Sachsen finden Besucher ganz am Ende der riesigen Ausstellungshalle aus dem 19. Jahrhundert. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts fuhren von hier die Züge nach Dresden ab. Dementsprechend war die Halle als Dresdner Bahnhof bekannt. Dort wo früher Dampfloks dampften, reiht sich während der BCB Bar an Bar – mal mit flippig türkisen Lampen, dann wieder im Stil einer altdeutschen Schankstube. Das Publikum ist international und bunt gemischt. Der Hipster mit Bart, schmalem Schlips und Hut ist hier ebenso anzutreffen wie der 0815-Managertyp im konventionellen dunklen Geschäftsanzug. Alle duzen sich.

Jörg Fiedler steht an seinem kleinen Tresen unter einem Foto, das eine junge Dame im modernisierten Sherlock-Holmes-Look vor der Silhouette Londons zeigt. „Am ersten Abend brauchte ich eine Tüte Hustenbonbons, um meine strapazierte Stimme wieder herzustellen“, sagt Fiedler. Für seine „Wacholderbombe“ habe er von den Besuchern viel Lob erhalten. Trotz des fast schon überhandnehmenden Gin-Booms hebe sie sich wohltuend vom Rest des Marktes ab. Der Juniper Jack setzt auf traditionelle Geschmackswerte, nicht auf kurzlebige Effekte.

Den Käufern flaschenweise zugeteilt wird von Fiedler eine Sonderauflage des Juniper Jacks in Navy-Strength-Qualität. Bei dieser wird der Gin nur grob gefiltert und enthält so viele Aromastoffe, die sonst fehlen. Mit 57,2 Prozent kann sich der Alkoholgehalt mehr als sehen lassen. Der Wert geht auf alte englische Marine-Vorgaben zurück. Sie sollten die Qualität sicherstellen. Nur wenn der Gin stark genug war, dass sich mit ihm befeuchtetes Schießpulver auch entzündete, wurde er akzeptiert.

zur Startseite