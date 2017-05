56 neue Gymnasiasten für Niesky Anfang August beginnt das neue Schuljahr. Wie viele fünfte Klassen es dann in der Region gibt, steht bereits fest.

Blick auf das Nieskyer Gymnasium an der Bahnhofstraße. © Jens Trenkler

Am Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium in Niesky lernen ab dem neuen Schuljahr 56 Kinder in zwei fünften Klassen. Sie wechseln von der Grundschule an das Gymnasium. Auch in Weißwasser kommen neue Kinder dazu. Am Landau-Gymnasium wird es vier neue fünfte Klassen mit neunzig Schülern geben, wie Sprecherin Angela Ruscher von der Sächsischen Bildungsagentur auf Nachfrage mitteilt.

Auch die Oberschulen der Region erhalten Nachwuchs. So werden zum Beispiel an der Adolf-Traugott-von-Gersdorf-Oberschule in Kodersdorf zwei neue fünfte Klassen mit 52 Kindern gebildet. An der Comenius-Schule in Mücka sind es ebenfalls zwei Klassen, allerdings mit 47 Schülern. An der Oberschule Niesky lernen fortan 56 Schüler in zwei fünften Klassen. Genau so viele sind es an der Oberschule „Moritz Zimmermann“ in Rothenburg. Ursprünglich haben sich in Niesky 69 Kinder angemeldet. Da die Schule aber nur zwei Klassen pro Jahr haben soll, sind 13 Fünftklässler an andere Oberschule umgelenkt worden.

Rund um Weißwasser gibt es drei weitere Oberschulen, an denen im kommenden Schuljahr neue fünfte Klassen mit dem Lernen beginnen. An der Oberschule „Geschwister Scholl“ in Krauschwitz kommen vierzig Schüler hinzu, verteilt auf zwei Klassen. Bei der Oberschule „Dr. Marja Grollmuß“ in Schleife ist es ebenso. An der Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser hingegen werden drei neue Klassen mit 71 Schülern gebildet.

Mit den aktuellen Zahlen der Sächsischen Bildungsagentur zeigt sich, wie sich die Schülerzahlen für die fünften Klassen zum Vorjahr ändern. So sind zum Beispiel an der Weißwasseraner Oberschule im vergangenen Jahr 79 neue Fünftklässler in drei Klassen aufgenommen worden, also acht Kinder weniger als in diesem Schuljahr. An der Oberschule in Niesky sind 75 Kinder auf drei Klassen verteilt worden, also 19 Kinder weniger als im Vorjahr. Daher gibt es in diesem Jahr auch nur zwei fünfte Klassen statt drei.

Mit Aufnahmezahlen zwischen 54 und 37 Schülern sind am Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium sowie den Oberschulen in Kodersdorf, Mücka, Schleife und Rothenburg im vergangenen Schuljahr jeweils zwei Klassen gefüllt worden. An der Oberschule Geschwister Scholl in Krauschwitz ist es eine gewesen mit 28 Kindern. An der Schule wird es im kommenden Schuljahr zwei fünfte Klassen geben.

An der Freien Schule in Rietschen werden im kommenden Schuljahr 17 Kinder in der fünften Klasse unterrichtet. Im Vorjahr sind es 14 gewesen.

