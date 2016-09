555. Geburt im Klinikum Zur Schnapszahl gereichen ausgerechnet Zwillinge. Max und Maja sind schon das 19. Pärchen in diesem Jahr.

Erstmal ausschlafen: Maja (links) und Max sind das 19. Zwillingspärchen in diesem Jahr. Sie kamen am 12. September zur Welt. © Klinikum

Friedlich schlummern und träumen Max und Maja in ihrer kleinen Babywelt. Vor drei Tagen wurden sie geboren – es ist die 555. Geburt im Städtischen Klinikum. Wie Pressesprecherin Katja Pietsch am Mittwoch mitteilte, war Maja war mit 2520 Gramm und 42 Zentimetern Länge etwas kleiner und leichter als ihr Bruder, aber auch zwölf Minuten schneller. Max wurde um 19.54 Uhr geboren, wog dabei 2750 Gramm und war 44 Zentimeter lang.

Die beiden sind 2016 bereits das 19. Zwillingspaar im Görlitzer Klinikum. Zur gleichen Zeit im Vorjahr zählte das Krankenhaus erst sechs. „Eine zündende Idee, warum es in diesem Jahr schon so viele Zwillingspaare gibt, haben wir nicht“, sagt Dr. Torsten Nadler, Chefarzt der Frauenklinik. Es seien keine künstlichen Befruchtungen und überwiegend auch Spontangeburten – also keine Kaiserschnitte. „Wir freuen uns über jede Geburt und jedes gesunde Kind.“

Unabhängig von den Zwillingspaaren verzeichnet das Klinikum bereits jetzt mehr Geburten und Babys als 2015. Da zählte es zu diesem Zeitpunkt 544 Kinder bei 538 Geburten. Heute sind es bereits 30 Babys mehr. Insgesamt erblickten 2015 im Klinikum 764 Babys das Licht der Welt, darunter zehnmal Zwillinge. Ein Jahr zuvor waren es 784 Babys

Max und Maja sind diese ganzen Zahlen herzlich egal. Sie sind fit, die Eltern glücklich und die Familie stolz.

