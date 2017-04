5 500 bunte Blumen für Sebnitz

Solche Tulpen und Stiefmütterchen blühen jetzt auch in Sebnitz. © dpa

In der Sebnitzer Innenstadt hat der Frühling Einzug gehalten. Den Marktplatz, den Kreisverkehr an der Schillerstraße, den Busbahnhof sowie die Schandauer Straße und die Lange Straße schmücken rund 5 500 Frühlingsblumen. Die mit der Bepflanzung beauftragte Gärtnerei Klein hat hauptsächlich Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Primeln, Gänseblümchen, Tulpen und Narzissen in die Erde gebracht. Insgesamt wurden im Auftrag der Stadt gut 150 Quadratmeter Fläche und 13 Pflanzkübel bestückt. Für die Blumen sind 4 000 Euro eingeplant. (SZ)

