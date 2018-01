55-Jähriger beraubt

Nossen. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in zwei Garagen an der Waldheimer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Tore auf und stahlen diverse Werkezeug im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Mieter überrascht Einbrecher

Großenhain. Am Freitagmorgen nahm ein Mieter einen Einbrecher in seiner Wohnung war. Der 32-Jährige war am Morgen nach kurzer Abwesenheit in seine Wohnung am Hauptmarkt zurückgekehrt. Als er den Flur der Wohnung betrat, bemerkte er offen stehende Schranktüren und Schubfächer. Anschließend wurde er unvermittelt zur Seite gestoßen und ein mutmaßlicher Einbrecher flüchtete aus der Wohnung.

Einer ersten Einschätzung nach hatte der Dieb Bargeld aus der Wohnung entwendet. Des Weiteren waren ein Fernseher und andere elektronische Geräte zum Abtransport bereitgestellt worden. Der Einbrecher wird als über 180 cm groß und von kräftiger, durchtrainierter Statur beschrieben. Er trug eine grüne (fast olivgrüne) Bomberjacke.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der beschriebenen Mann heute Morgen am Hauptmarkt aufgefallen? Wer kann Angaben zu seiner weiteren Fluchtrichtung machen? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Großenhain oder telefonisch unter 0351483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden.