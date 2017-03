55 Bäume wurden im Zittauer Gebirge gefällt Linden und Kastanien waren in Bertsdorf-Hörnitz, Oybin und Jonsdorf am häufigsten im Wege oder krank.

Alle Genehmigungen zum Baumfällen waren mit der Auflage von Ersatzpflanzungen verbunden. © dpa

Olbersdorf. In drei der vier Orten der Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf sind in der zurückliegenden Fällzeit 47 Anträge auf Baumfällungen gestellt und von der Verwaltung genehmigt worden. Darüber informiert Michael Noack von der Olbersdorfer Gemeindeverwaltung, die als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft für Bertsdorf-Hörnitz, Oybin und Jonsdorf zuständig ist. Laut Michael Noack ist in dieser Statistik Oybin nicht enthalten. Hier waren es laut Angaben des Bauhofes acht Bäume in den drei Ortsteilen.

Am meisten gefällt wurden in Olbersdorf, Bertsdorf-Hörnitz und Jonsdorf in den zurückliegenden Monaten Linden und Kastanien. Jeweils zwölf dieser Baumarten fielen der Säge oder der Axt zum Opfer. Gefällt wurden daneben auch fünf Erlen, vier Pappeln, jeweils zwei Buchen, Eschen, Weiden und Birken, drei Ahornbäume sowie je ein Spitzahorn, eine Eiche und ein Apfelbaum.

Daneben wurde auch die Rodung von einer 20 Quadratmeter großen Heckenanpflanzung beantragt und genehmigt. „Alle Genehmigungen sind mit der Auflage von Ersatzpflanzungen verbunden gewesen“ teilt Michael Noack mit. (SZ/se)

