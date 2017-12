Ein Rucksack voller Elektronik Ebersbach-Neugersdorf. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am Sonntag in Ebersbach-Neugersdorf einen Mann gestellt, bei dem sie vermeintliches Diebesgut im Rucksack fanden. Gegen 3.30 Uhr bemerkten die Bundes- und Landespolizisten auf der Seifhennersdorfer Straße einen 37-jährigen Tschechen, der sich daraufhin in einem Gebüsch versteckten wollte. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten neben einem Schraubendreher und zwei Zangen unter anderem einen Funk-Türgong mit Fernbedienung, einen Elektrorasierer, zwei Armbanduhren, Kopfhörer und eine neuwertige Fritzbox. „Auf die Frage, woher die Sachen stammen, gab der Mann an, alles in einer Mülltonne gefunden zu haben. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

54 Unfälle in 24 Stunden Oberlausitz. Einige Straßen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz sind am Sonntag und Montagvormittag glatt gewesen, die Polizei verzeichnete auch dadurch bedingt 54 Kollisionen innerhalb von 24 Stunden in Ostsachsen. Das sind etwa dreimal so viele Unfälle wie an „normalen“ Sonntagen. Sechs Personen erlitten Verletzungen. Die meisten Autofahrer hatten sich aber gut auf die rutschigen Straßenverhältnisse eingestellt. So hatte am Sonntagmittag eine 34-jährige Fahrerin vermutlich den Schneematsch auf der B115 zwischen Rietschen und Stannewisch unterschätzt. Sie geriet mit ihrem Skoda ins Schleudern, verlor die Kontrolle über den Wagen und lenkte den Fabia gegen die rechts und links angebrachten Leitplanken. Im Straßengraben endete die Fahrt, wobei sich die Fahrerin und die 32-jährige Beifahrerin leicht verletzten. Der Sachschaden betrug insgesamt etwa 5000 Euro. Die Polizei rät bei winterlichen Straßenverhältnissen, langsam und vorsichtig zu fahren, für Wege mehr Zeit einzuplanen.

Kollision beim Fahrstreifenwechsel Kodersdorf. Zwei Autos sind in der Nacht zum Montag auf der A4 in Fahrtrichtung Görlitz bei Kodersdorf zusammengestoßen. Ein 34-jähriger Renault-Fahrer wechselte zum Überholen in die linke Fahrspur, übersah aber offenbar den dort fahrenden 39-Jährigen mit seinem BMW. An beiden Wagen betrug der Sachschaden rund 2000 Euro. Es verletzte sich niemand.

Diebe stehlen 44 Kompletträder Görlitz. Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Sonntag auf das Freigelände einer Firma an der Gottlieb-Daimler-Straße in Görlitz gelangt. Die Täter bockten insgesamt elf Wagen auf und montierten jeweils alle vier Komplettreifen ab. Der Eigentümer bezifferte den Stehlschaden mit rund 44000 Euro. Der Sachschaden belief sich auf etwa 16000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Tonträger aus Sporthalle entwendet See. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Turnhalle an der Straße Am Braueweg in See eingedrungen. Die Täter hebelten eine Tür auf und schlugen eine Scheibe ein. Nach erster Übersicht entwendeten sie diverse Tonträger. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer noch nicht näher. Der Sachschaden betrug etwa 1000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Unfall wegen vereister Scheibe Zittau. Zwei Autos sind am Montagmorgen an der Schillerstraße in Zittau miteinander kollidiert. Ein Renault stieß in einer Rechtskurve im Gegenverkehr mit einem Transporter zusammen. Augenscheinlich hatte die 51-jährige Twingo-Lenkerin die Frontscheibe nicht ausreichend vom Eis befreit und keine klare Sicht. Statt abzubiegen, steuerte sie geradeaus. Die Verursacherin ließ sich ambulant behandeln, weil sie sich leicht verletzte. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro.

90000 Euro teurer Audi gestohlen Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Audi A6 an der Olbersdorfer Straße in Zittau gestohlen. Nach dem grauen Quattro mit dem Kennzeichen ZI-AB 1977 wird international gefahndet. Der erst wenige Monate alte Wagen hat nach Angaben des Eigentümers einen Zeitwert von rund 90000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen.

Auffahrunfall auf der Dorfstraße Gablenz. Eine 77-Jährige ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Toyota auf der Dorfstraße in Gablenz mit einem Peugeot kollidiert. Der 73-jährige Fahrer hielt verkehrsbedingt an. Die Yaris-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. An beiden Fahrzeugen betrug der Sachschaden etwa 1500 Euro. Verletzt hat sich niemand.