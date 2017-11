54-Jähriger tödlich verunglückt Der Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar.

Symbolbild © Nicolas Armer / dpa

Löbschütz. Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Gemeinde Kabschütztal ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilt, war der der Mann gegen 14.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stroischen und Löbschütz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Opel Vivaro verlor. In einer Kurve kam er schließlich nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Handkreissäge und Sauger gestohlen Riesa. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Werkstatt an der Robert-Koch-Straße in Riesa eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür zur Werkstatt auf und durchsuchten die Räume. Anschließend stahlen sie eine Handkreissäge sowie einen Nass-Trockensauger im Gesamtwert von rund 700 Euro. Tankstelle beschädigt – Zeugen gesucht Großenhain. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich bereits Anfang November ereignet hat. Am 5. November beschädigten Unbekannte die Plasteverkleidung einer Leuchttafel der Aral-Tankstelle an der Elsterwerdaer Straße in Großenhain. Der oder die Täter verschwanden unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

