52 000 Besucher beim Stadtfest Andreas Hennig zieht eine sehr positive Bilanz des 1015. Bautzener Frühlings. Nur eines hat ihn gestört.

Dichtes Gedränge herrschte am Sonnabendnachmittag auf der Reichenstraße. Während viele Besucher zu den Veranstaltungen auf Haupt- und Fleischmarkt, im Brunnenhof sowie auf Korn- und Buttermarkt strömten, machten es sich andere an den schattigen Tischen der Cafés und Imbissanbieter bequem und erholten sich bei kühlen Getränken vom Trubel © Robert Michalk

Strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen – besser hätte das Wetter zum diesjährigen Bautzener Frühling nicht sein können. Dementsprechend voll waren die Straßen und Plätze im Zentrum während des dreitägigen Stadtfestes bis tief in die Nacht. Das Programm der 1015. Auflage bot jede Menge Tanz und Musik verschiedener Stilrichtungen – aber noch viel, viel mehr. Mit dem Konzert von Thomas Stelzer ging am Sonntagabend der 1015. Bautzener Frühling zu Ende. Im SZ-Gespräch zieht Organisator Andreas Hennig vom Kulturbüro der Stadt eine erste Bilanz.

Herr Hennig, kaum ein Wölkchen trübte diese drei Tage des Bautzener Frühlings. Wie ist Ihre persönliche Stimmung nach dem Abschluss?

Sehr gut! Denn wieder einmal lief alles wie am Schnürchen. Die Zahl der Besucher übertraf mit rund 52 000 sogar meine persönlichen Erwartungen. Ich hatte mit etwa 45 000 gerechnet. Diese Bilanz kann man gar nicht hoch genug einschätzen, schließlich hätten die Leute das schöne Wetter auch zum Badengehen nutzen können.

Sind die stolzen Besucherzahlen auch auf Gäste aus den Nachbarländern zurückzuführen?

Auf alle Fälle. Ich habe sehr viele Besucher aus Polen und aus Tschechien getroffen. Ich denke, es zahlt sich aus, dass wir in den Grenzregionen intensiv Werbung für unser Fest betrieben haben.

Was war Ihr persönliches Highlight?

Das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Mich hat am meisten die Joon Wolfsberg Band aus Erfurt begeistert, die am Sonnabend-Abend die Hauptmarkt-Bühne gerockt hat. Ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, diese äußerst vielseitige Truppe zu engagieren. Denn sie spielen Coverversionen bekannter Hits ebenso hervorragend wie ihre eigenen Titel.

Gab es Zwischenfälle?

Nein, überhaupt nicht. Es herrschte, wie bei den meisten Bautzener Frühlingsfesten, eine sehr harmonische und positive Grundstimmung. Die Begeisterung für die zahlreichen und vielfältigen Angebote war deutlich zu spüren.

Hat Sie irgendetwas geärgert?

Über eine Sache habe ich mich tatsächlich geärgert. Meines Erachtens nach hätten die Gastronomen am Kornmarkt und auch am Hauptmarkt für mehr Sonnenschirme sorgen müssen. Denn auf beiden Plätzen gab es Bereiche, wo es die Besucher in der prallen Sonne kaum ausgehalten haben.

Wie schaffen Sie es, dass auch diesmal an den drei Tagen alles weitgehend reibungslos über die Bühne gegangen ist?

Da kann ich nur meinen 20 Helfern danken, die als Mädchen für alles dafür sorgen, dass immer alles rechtzeitig am rechten Fleck ist. Ich erarbeite für jeden Helfer eine Checkliste, die er dann abarbeitet. Hervorzuheben ist auch die ausgezeichnete Arbeit der vier Mädchen, die sich um die Verpflegung des Teams gekümmert haben, der Techniker, der Elektrofirma und der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen.

Gespräch: Carmen Schumann

