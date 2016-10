52 Bäume müssen weichen Wie in den Vorjahren werden aber in Zittau bis zum Frühjahr mehr neue Bäume gepflanzt als alte gefällt.

Die Klosterkirche in Zittau wird renoviert. Hier soll auch eine Robinie gefällt werden. © Rafael Sampedro

Die Baumfällsaison ist wie jedes Jahr im Oktober gestartet: „Im Ergebnis der regelmäßig stattfindenden Baumkontrollen werden von November 2016 bis Februar 2017 insgesamt 52 Straßen- und Parkbäume in Zittau und den Ortsteilen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt“, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Zudem würden im Oktober die letzten verbliebenen Bäume am Stadion Kantstraße abgesägt, deren Ende bereits für den letzten Winter angekündigt worden war. Noch in dieser Woche lässt laut der Stadtverwaltung darüber hinaus die Kirchgemeinde im Rahmen der Klosterkirchen-Sanierung auch eine Robinie fällen.

Darum werden die Bäume gefällt zurück 1 von 5 weiter 16 Straßenbäume: eineLinde Dr.-Sommer-Straße (Wurzelteller angehoben), drei Apfelbäume Feldstraße (Faulstellen, Umsturzgefahr), eine Robinie Feldstraße (abgestorben), eine Linde Wehrweg (fortschreitende Dürre), drei Sorbus Ziegelstraße (fortschreitende Dürre), ein Feldahorn Ziegelstraße (Faul-stellen, Bruchgefahr), drei Eichen Weinau (fortschreitende Dürre, Faulstellen und Pilzbefall), eine Eiche Westpark (Stammfäule), eine Linde Lortzingstraße (Wurzelfäule, Umsturzgefahr), eine Linde Leipziger Straße (Brandkrustenpilz, Umsturzgefahr) 17 Parkbäume: eine Birke Weinau Radweg Schillerhain (absterbend), ein Ahorn Westpark Burgmühlgraben (abgestorben, Schiefstand), vier RobinienBürgerpark (absterbend), drei Nadelbäume Klieneberger Platz (Bruchgefahr, Schiefstand), zwei Kiefern Grüner Ring Gymnasium (starke Neigung, beginnende Dürre), drei Linden Grüner Ring (2x Wurzelstockfäule, 1 x fortschreitende Dürre), ein Weißdorn Grüner Ring Parktreff (abgestorben), ein Catalpa, eine Kirsche Grüner Ring Schleiferbrunnen (Schiefstand, Stammriss ...) 10 Bäume auf sonstigen Grünflächen: eine BirkeAm Grünen Hang (abgestorben), zwei Sorbus Brückenstraße (abgestorben), vier Pappeln Friedensstraße/Ottokarplatz (Bruch-/ Umsturzgefahr), ein Ahorn, eine Esche Hochwaldstraße (abgestorben), eine Weide Pescheckstraße Burgmühlgraben (Faulstellen, absterbend) 4 Bäume auf Spielplätzen: ein Ahorn Grüner Ring Parktreff (Brandkrustenpilz, beginnende Dürre), drei Pappeln Brückenstraße Tobeplatz (abgestorben), ein Eschenahorn Ziegelstraße (offener Zwieselriss) 5 Bäume in den Ortsteilen: zwei Eschen Schlegel Dorfstraße Kemmlitzbach (fortschreitende Dürre), ein SorbusEichviebig (abgestorben), ein Apfelbaum Viebig (abgestorben), ein AhornEichgraben Lückendorfer Straße (fortschreitende Dürre, Pilzbefall)

Ebenfalls wie in den Vorjahren wird die Verwaltung aber als Ersatz mehr als 52 neue Bäume pflanzen lassen. Noch im Herbst sollen 37 in die Erde des Kummersbergs, der Leipziger Straße, des Rathausplatzes, des Weinauparks, des Grünen Ringe und des Hartauer Naturparks gesetzt werden. Weitere 19 Standorte sind schon jetzt für weitere Bäume vorgesehen, die im Frühjahr gepflanzt werden. Die Planung ist aber laut Rosita Pohl von der Stadtverwaltung noch nicht abgeschlossen.

