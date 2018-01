51-jähriger Görlitzer wird vermisst Die Polizei bittet um Mithilfe: Wo befindet sich André Steiniger?

Die vermisste Person © Polizei

Görlitz. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 51-jährige André Steiniger hat am Montagvormittag das Klinikum in Görlitz verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Seine Tasche und auch seine Jacke ließ er zurück. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmittag mit.

Die bisherige Suche nach dem wahrscheinlich zeitlich sowie örtlich orientierungslosen Mann blieb bisher ohne Erfolg. Streifen des örtlichen Reviers suchten den Patienten auch mit Unterstützung speziell ausgebildeter Suchhunde sowie eines Polizeihubschraubers, der am Dienstagabend über dem Stadtgebiet kreiste. Damit einhergehende Lärmbelästigungen waren leider unvermeidlich.

Die Suchmaßnahmen werden zur Stunde fortgesetzt. Herr Steiniger hält sich vermutlich im Raum Görlitz oder womöglich im Umfeld von Weißwasser auf. Eine Gefahr für Leib und Leben seiner Person ist aufgrund seiner Krankheit nicht auszuschließen.

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat braune, kurze Haare, einen Oberlippenbart und ist von kräftiger Statur. Bekleidet ist er vermutlich mit einer blauen Jeans, einem dunklen Pullover und schwarzen Halbschuhen. Eine Jacke trägt er wahrscheinlich nicht.

Die Polizei bittet um Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort des gesuchten 51-Jährigen. Wer weiß, wo sich Herr Steiniger befindet oder sich seit Montagmittag aufgehalten hat, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz auch telefonisch unter der Rufnummer 03581 6500, auch der Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

zur Startseite