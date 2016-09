51-Jähriger geht nach Pistolen-Aktion gegen Geldstrafe vor Ein Freitaler soll seine Frau und ihren Liebhaber bedroht haben. Sein Urteil akzeptiert er nicht.

Einsichtig zeigt sich der 51-Jährige aus Freital nicht. Der Palästinenser soll seine Frau, eine Flüchtlingshelferin, und später auch deren neuen Partner bedroht haben. Deshalb musste sich der Vater von vier Kindern am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten (SZ berichtete). Das Gericht sah die Schuld des Mannes als erwiesen an – und verurteilte ihn zu einer für seine Einkommensverhältnisse saftigen Geldstrafe. 1 200 Euro (120 Tagessätze à zehn Euro) soll der bisher nicht vorbestrafte Angeklagte zahlen, also 100 Euro weniger als es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Doch diese Strafe ist dem im Libanon geborenen Freitaler zu hoch, und er legte nun laut dem Gericht Berufung gegen das Urteil ein.

Der Angeklagte sieht sich als Verleumdungsopfer. Er hätte niemanden bedroht, schon gar nicht damals, am 25. Oktober 2015 im Grillenburger Flüchtlingsheim. Er hatte sich am Abend zuvor mal wieder mit seiner Frau gestritten. Mehr als 18 Jahre waren die Deutsche und der Palästinenser ein Paar. Immer wieder zofften sich die beiden, immer wieder vertrugen sie sich.

Nach ihrem Streit trafen sich beide am Morgen in Grillenburg wieder. Der Angeklagte vermutete, dass die Frau eine Affäre hat, und habe sie mit einem Cuttermesser bedroht. Der 51-Jährige bestreitet das aber.

Ebenso wies er den Vorwurf zurück, er hätte den Nebenbuhler am 30. November 2015 in Freital mit einer Schreckschusspistole bedroht. Er hätte an der Kreuzung Poisental-/Dresdner Straße neben dessen Auto gehalten und auf ihn gezielt. Außerdem habe er diesen März seine Noch-Ehefrau und ihren neuen Partner in ihrer Wohnung massiv bedroht. Ein Termin für den Berufungsprozess steht noch nicht fest. (SZ/skl)

