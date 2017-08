50 Jahre und kein bisschen leiser Das Feuerwehrblasorchester aus Wilsdruff ist Dauergast bei Fasching, Dorffesten und Frühschoppen. Jetzt kann es selbst feiern.

Das Feuerwehrblasorchester Wilsdruff zählt in voller Besetzung 33 Mitglieder.

Noch einmal das Ganze. Die Musiker stellen sich hinter ihre Notenständer. Drei Männer, drei Generationen, eine Familie. Vater, Sohn, Enkel. Sie nehmen ihre Instrumente – mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. „Das ist ein ganz neu einstudierter Titel, extra fürs Stadtfest“, lässt Karsten Ruby lediglich durchblicken. Ruby ist 52 Jahre alt und der Vereins-Chef vom Feuerwehrblasorchester Wilsdruff. Fast so alt wie er ist nun auch das Ensemble. Dieses Jahr feiert es das 50-jährige Bestehen.

Zeit also, zurückzublicken und eine Zwischenrechnung aufzumachen. Und die ist durchaus positiv. Die Blasmusiker aus Wilsdruff sind ein fester Bestandteil von Faschingsveranstaltungen, Dorffesten, Frühschoppen. Um die 30 Auftritte, manchmal mehr, haben sie im Jahr. Sie sind bekannt und beliebt von Werdau in Westsachsen bis nach Südbrandenburg. Ihr Blasmusikfest, das gemeinsam mit befreundeten Orchestern immer am 3. Oktober in der Wilsdruffer Saubachtalhalle stattfindet, erlebt dieses Jahr die 17. Auflage. Und es gibt sogar zwei CDs von der Kapelle.

Einer, der seit 50 Jahren dabei ist und nun mit seinem Sohn und seinem Enkel kräftig ins Instrument pustet, ist Peter Mickan. Die Mickans – neben Peter Mickan ist dessen Bruder Manfred ebenfalls ein noch aktives Gründungsmitglied – sind aber nicht das einzige Familienunternehmen im Feuerwehrblasorchester. Da wären zum Beispiel noch die Hirths oder eben die Rubys. Karsten Ruby spielt Flügelhorn, Ehefrau Anke singt, die Söhne – nun ja, die Söhne. „Die sind leider selten dabei. Der eine ist an die Küste gezogen, der andere studiert“, erzählt der Vereins-Chef. Wenn sie mal Zeit haben, spielen sie in der Kapelle Schlagzeug und Trompete.

Karsten Ruby selbst gehört seit 1981 dazu, stieß mit einigen seiner Mitstreiter von der Musikschule zum Orchester. Alle sind auch heute noch dabei. „Es hat von Anfang an Spaß gemacht.“ Zum Repertoire gehören fast 130 Titel; böhmische Blasmusik vor allem, aber auch deutsche Marschmusik, Swing, Ragtime, Dixie, bekannte Lieder aus Musicals. Je nach Anlass, Publikum, Altersdurchschnitt wird kräftig gemischt. Zwei Titel werden eigentlich immer gewünscht und gespielt: „Alte Kameraden“ und das „Steigerlied“. „Das ist so etwas wie eine Hymne. Jeder kennt es, jeder mag es, jeder will es hören“, berichtet Ruby.

Erstmals zusammengekommen war das Feuerwehrblasorchester am 4. Januar 1967. Damals hatte sich der Fanfarenzug der Wilsdruffer Wehr wegen Personalmangels aufgelöst. Die restlichen Musiker vereinten sich mit dem Posaunenchor Grumbach. Insgesamt 14 Mann probten an jenem Abend. Die ersten Jahre allerdings seien trotz steigender Mitgliederzahl schwer gewesen, erinnert sich Gründungsmitglied Peter Mickan. „Die Instrumente mussten wir uns über Beziehungen und Umwege besorgen, ebenso die Noten.“ Man half sich, indem man von befreundeten Musikern Noten ausborgte und per Hand abschrieb. Oder nach Gehör die Noten für die verschiedenen Instrumente selbst zu Papier brachte. Mickan: „Das war eine Heidenarbeit. Hat es dann bei einem Auftritt im Freien geregnet, war alles futsch.“

Besser sei es erst ab den späten Siebzigern geworden. Dass das Feuerwehrblasorchester unter diesen Umständen durchhielt, lag an der Freundschaft untereinander, vor allem aber an Helmut Zimmermann. Er war bis 1997 der Dirigent und musikalische Leiter. Ein Mann, der Blasmusik liebte und lebte. Er baute das Blasorchester auf, entwickelte es und heimste mit seinen Männern zahlreiche Preise ein.

Der erste Höhepunkt der gesellschaftlichen Neuzeit kam im Februar 1990. Die Wilsdruffer Feuerwehrmusiker wurden nach Mainz zum Rosenmontagsumzug eingeladen. „Das war ganz groß, wir verdienten unser erstes Westgeld.“ Aber viel beeindruckender sei die Stimmung gewesen, ein paar Monate nach der Wende dort mit dabei zu sein, beklatscht von tausenden Zuschauern. Vereins-Chef Ruby leuchten bei den Erinnerungen noch heute die Augen.

Die Gage übrigens, damals wie heute, fließt ausnahmslos in die Vereinskasse. Davon werden Technik, Instrumente, Noten und die Bekleidung finanziert. Fürs Jubiläumsjahr hat man nun die Damen der Kapelle neu eingekleidet.

1997 nahm Helmut Zimmermann aus Altersgründen Abschied und Gerolf Junghanns, ein studierter Musiker und Musiklehrer, übernahm. Er ist noch heute der Dirigent. Mit ihm kamen jüngere Titel und weitere Musikstile ins Repertoire, auch wenn die böhmische Blasmusik bis heute das Kernelement des Orchesters ist.

Derzeit sind sie 33 Mitglieder zwischen 18 und 82. Gerne werden weitere Musiker aufgenommen, um sich zu vergrößern. „Unser Anspruch ist es, immer mit mindestens 20 Musikern aufzutreten, um ein volles Klangbild zu präsentieren“, sagt Karsten Ruby. Und leider könne nicht immer jeder dabei sein. Familie, Beruf, Haus und Hof – mitunter ist es schwer, alle Feuerwehrmusiker zusammenzutrommeln.

Deshalb veranstalten die Blasmusiker einmal im Jahr eine Orchesterwerkstatt und laden gezielt Musikschüler ein, mit denen gemeinsam an einem Tag Titel eingeübt und aufgeführt werden. Diese Art der Nachwuchsgewinnung zeigt erste Erfolge: Nach dem letzten Mal sind drei Jugendliche wiedergekommen und nun mit dabei, wenn am kommenden Wochenende das 50-Jährige mit einem großen Konzert in Wilsdruffs Stadtzentrum gefeiert wird.

