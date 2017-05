500 000 Euro an Winterschäden Nach der kalten Jahreszeit zieht die Stadt Bilanz – und wartet nun auf Zuschüsse zum Schlaglochflicken.

Der ungewöhnlich lange, schneereiche und kalte Winter hat nicht nur die Freitaler Straßen strapaziert, sondern auch das Budget des Straßenbauamtes. Wie Bauamtschef Gerhard Schiller mitteilt, summieren sich die Schäden auf den Straßen auf insgesamt 500 000 Euro. Dieser Betrag sei dem sächsischen Städte- und Gemeindetag mitgeteilt worden. Dieser hatte die Bilanz von allen Gemeinden abgefragt, um auf Zuschüsse beim Freistaat zu drängen. Noch ist aber nicht sicher, ob Fördermittel nach Freital fließen. Im vergangenen Jahr erhielt Freital eine Pauschale von rund 300 000 Euro zur Reparatur solcher kleinerer Schäden, für dieses Jahr sind 250 000 Euro beantragt. Zusätzlich sei der Bedarf nach weiteren Fördermitteln angemeldet, so Schiller.

Die Schäden entstehen vor allem bei häufigen Wechseln von Frost- und Tauwetter. Wasser dringt in die Asphaltdecke maroder Straßen ein. Das Wasser gefriert, dehnt sich aus und zerstört die Schicht. Solche Schäden sind zum Beispiel auf der Burgker Straße am Platz des Friedens zu sehen. Die Stadt will dort einen größeren Teil der Asphaltschicht austauschen, ist dafür aber auf Fördermittel angewiesen. Wenn diese nicht kommen, müssen andere Projekte dafür gestrichen werden.

Auch die Kosten für den Winterdienst bringt die Stadt in Nöte. Für das Streuen und Räumen der Straßen sind pro Jahr 260 000 Euro im Haushalt eingeplant. In diesem Winter liegen die Kosten um rund 200 000 Euro höher. Zur Jahresmitte plant die Stadt einen Kassensturz und will danach entscheiden, wie die Mehrkosten gedeckt werden können. Eventuell müssten kleinere Vorhaben aus dem Haushalt auf Eis gelegt werden.

