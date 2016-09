50 000 feiern mit Wein und Kunst Am Freitagabend ging auf dem Anger von Altkötzschenbroda fast nichts mehr. Doch auch am Wochenende schien diesmal mehr los zu sein, als im Vorjahr.

Wandertheaterfestival-Schirmherr Manuel Schöbel warb mit Bärbel Voigt für die Wein-Sonderedition des Fördervereins. Die Radebeulerin hatte das Etikett gestaltet. © André Wirsig

Die Festmacher vom Radebeuler Kulturamt hatten wieder einmal nicht nur Bacchus, sondern auch den Wettergott auf ihrer Seite. Drei Tage bestes Spätsommerwetter ließen die Besucher in Scharen auf den Anger und in die geöffneten Höfe strömen. Und das nicht nur am traditionell eintrittsfreien Freitagabend.

Am Freitag trübten die Menschmassen allerdings teilweise die Freude am Feiern, so dass mancher Besucher schon nach kurzer Zeit das Fest wieder genervt verlassen hat. Viele sind dann aber offenbar am Wochenende wiedergekommen. Und so bildeten sich trotz Vorverkaufsmöglichkeiten im Internet und in der Touristinformation an den Eingangskassen kaum abreißende Schlangen. Und dass, obwohl in der Bahnhofstraße sogar noch schnell eine zusätzliche Kasse geöffnet wurde.

Dass die Situation auf dem Anger nicht noch schlimmer war, lag wohl vor allem am neuen Sicherheitskonzept des Festes, in dessen Umsetzung es einige Stände weniger gab, um breitere Fluchtwege zu haben. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Festes hatte die Stadt auch angekündigt, Falschparker ohne Vorwarnung abzuschleppen. Dabei ging es hauptsächlich um die Rettungswege. So auch den neuen über den Auenweg, wie Festsprecherin Ina Dorn sagte. Das dort abgestellte Abschleppfahrzeug verfehlte seine abschreckende Wirkung offenbar nicht. (SZ/gör)

