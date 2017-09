50000 Euro für Banda Internationale

Die Dresdner Musikgruppe Banda Internationale. © PR

Die Dresdner Musikgruppe „Banda Internationale“ gehört zu den vier Preisträgern der neugegründeten Initiative „The Power of the Arts“. Die Brass-Band wird für ihr Engagement bei der Integration und Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund ausgezeichnet. Wie die Initiative am Dienstag mitteilte, bekommen die Preisträger bei der Auszeichnungsveranstaltung am 12. Dezember in Berlin jeweils ein Preisgeld in Höhe von 50 000 Euro.

„Banda Internationale“ habe wie „*foundationClass“ aus Berlin, „label m“ aus Saarbrücken und „Un-Label“ aus Köln die siebenköpfige Jury am meisten unter den rund 150 Teilnehmern überzeugt. Das Dresdner Musikprojekt ging aus der Band „Banda Comunale“ hervor. Nach der Beteiligung an Demonstrationen gegen Pegida hatte sich die Band mit geflohenen Musikern erweitert.

Inzwischen gehören der 20-köpfigen Gruppe Mitglieder aus Syrien, Palästina, Iran, Irak und Burkina Faso an. In einem eigenständigen transnationalen Bandprojekt mit jugendlichen Geflüchteten werden Workshops an sächsischen Schulen organisiert, teilte die Initiative mit. (dpa)

