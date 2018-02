5 000-Teilnahmen-Marke beim Winterlauftreff überschritten

Rainer Schlachte (l.) und Peter Löschner (r.) waren mit jeweils 14 Teilnahmen die aktivsten Läufer beim 18. Winterlauftreff des Lauftreffs Lausitz.Foto: Manfred Grüneberg

Was war das diesmal nur für ein Winterlauftreff? Die 18. Auflage des traditionsreichen Hoyerswerdaer Lauftrainings für Einsteiger ging erstmals vollkommen schneefrei über die Bühne. Den ganzen Januar herrschten Plusgrade (der wärmste Trainingsabend war der 25. Januar mit + 8°C). Lediglich bei den letzten Lauftrainingstagen Mitte/Ende Februar gab es Handschuhwetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Ideale Bedingungen also für Laufwillige, die ihren Neujahrsvorsatz ernsthaft in die Tat umsetzen wollten. Dass sich diesmal nur eine Handvoll „Neuer“ dafür begeistern konnte, lag sicher nicht am organisierenden Lauftreff Lausitz e.V., denn der brachte mit 122 Teilnahmen aus den Reihen der Vereins-Mitglieder an den 14 Trainingstagen immer ausreichend Laufpersonal auf die Strecke. Kamen noch in den Jahren 2001 bis 2005 immer mehr Laufeinsteiger als Vereinsmitglieder, so konnten bis 2016 Laufeinsteiger zumindest im zweistelligen Bereich den Winterlauftreff für ihren sportlichen Weg nutzen. Diesmal war es leider anders.

Bei allen Trainingstagen dabei

Die aktuell geringe Beteiligung konnte jedoch eine neue Marke des Winterlauftreffs nicht verhindern. Seit der ersten Auflage im Januar 2001 konnte der Winterlauftreff erstmals die 5 000-Teilnahmen-Grenze (Stand jetzt in summa: 5 110) überschreiten. In diesem Jahr waren es besonders zwei Winterläufer, die sich als wahre Ausdauerhelden zeigten. Peter Löschner war mit 59 Jahren nicht nur der älteste Laufeinsteiger, sondern mit 78 Laufkilometern und konsequenter Teilnahme an allen Trainingstagen auch klarer Sieger. Ebenfalls 14 rote Teilnahmestempel in seinem Meilenpass konnte LTL-Behindertensportler Rainer Schlachte sammeln. Mit 61 Laufkilometern hat er sich eine gute Ausgangsposition für die Laufsaison geschaffen. Auf der 500-Meter-Elsterstrecke zwischen den Brücken war die 8-jährige Alamea Kremling jüngste Winterläuferin und leider, trotz Winterferien, auch der einzige Lichtblick im Kinder- und Jugendbereich.

Mit jeweils sechs Teilnahmen haben die LTL-Wiedereinsteiger Antje Schulz und Nicole Reiser den Winterlauftreff für ihre Vorbereitung auf die Laufsaison gut genutzt. Die nächste Gelegenheit zur Teilnahme am Winterlauftreff wird es am 3. Januar 2019 geben. Wer nicht so lange warten möchte, ist zum Mitlaufen beim Lauftreff Lausitz e.V. ab dem 1. März jeden Dienstag / Donnerstag ab dem Lausitzbad herzlich eingeladen.

P.S.: Am morgigen Dienstag, dem 27. Januar, hält der LTL Jahreshauptversammlung – um 18.30 Uhr beim Sportbund Lausitzer Seenland am Hoyerswerdaer Burgplatz 2.

