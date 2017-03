5 000-mal geht’s bald schneller Die Telekom baut in Heidenau das Breitband aus. Bis Jahresende sollen bis zu 100 MBit/s möglich sein. Doch vorher gibt es Stress.

Die Heidenauer haben es sich lange gewünscht, die Stadt hat es angekündigt, nun wird es wahr: Die Telekom baut bis Jahresende ihr Netz und ihre Technik aus. Damit sollen 5 000 Haushalte im Vorwahlbereich 03529 – dazu gehört auch Dohna – in den Genuss des schnelleren Internets kommen. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer, verspricht die Telekom. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s).

Dazu werden in Heidenau 15 Kilometer Glasfaser verlegt und 40 Verteiler umgerüstet bzw. aufgestellt. Das hat zahlreiche Baustellen in Heidenau zur Folge. Wann wo mit welchen Einschränkungen gebaut wird, soll noch mitgeteilt werden. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) ahnt: Das wird eng. Doch: „Die Ansprüche der Heidenauer an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Deshalb freuen wir uns, dass Heidenau jetzt vom Ausbau-Programm der Telekom profitiert.“ So bleibe Heidenau als Wohn- und Arbeitsplatz attraktiv.

Die höheren Übertragungsgeschwindigkeiten werden durch Glasfaserkabel ermöglicht. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen umgebaut, die großen grauen Kästen an den Straßenrändern zu Mini-Vermittlungsstellen. Die Glasfaser wandelt in den Gehäusen das Lichtsignal in ein elektrisches Signal um und überträgt es in das bestehende Kabel zum Kundenanschluss. Vectoring macht die Kupferleitung dabei schnell. Diese Technik beseitigt elektromagnetische Störungen. Dadurch werden beim Hoch- und Herunterladen höhere Bandbreiten erreicht. Dabei gilt in der Regel: Wer näher am Multistandort wohnt, dessen Internet ist schneller. (SZ/sab)

