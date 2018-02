5 000 Euro für kostenfreies Internet

Die Stadt Stolpen konnte einen Sonderpreis beim Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ abräumen. Am Dienstag wird der Preis im Alten Amtsgericht am Markt 26 übergeben. Eine Jury hatte zuvor die Beiträge aus über 20 Städten und Gemeinden begutachtet, um die Preisträger zu ermitteln. Die Stadt Stolpen hatte sich mit dem Projekt „Ein Haus für Stolpen“ beworben. In dem Gebäude Markt Nummer 26 werden verschiedene Angebote gebündelt, so unter anderem die Stolpen-Information, die Bibliothek und das Trauzimmer. Darüber hinaus soll im nächsten Jahr eine Ausstellung über die Stadt aufgebaut werden, mit einem völlig neuartigen Konzept in den historischen Räumen.

Für das Projekt hat die Stadt den Sonderpreis „WLAN-Zone“ bekommen. Der Sachpreis ist mit 5 000 Euro dotiert. Die Jury hat in ihrer Entscheidung vor allem gelobt, dass in dem Haus eine völlig neuartige Ausstellung entsteht – in historischen Räumen, mit neuen technischen Instrumenten wie Hotspots. Darüber hinaus plant Stolpen ein kostenfreies WLAN in der Innenstadt. Und eben für die neuen Medien soll der Geldpreis nun den Weg ebnen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Stolpen mit dem Innenstadtspiel „Findet mit Geist und Maus Stolpener Geschichten heraus“ beworben und ebenfalls einen Sonderpreis erhalten. Mittels QR-Code sollen nun die Angebote des Spiels digital verknüpft werden. Beide Wettbewerbsbeiträge zielen darauf ab, dass in die Innenstadt künftig mehr Besucher gelockt werden.

Das Vorhaben steht noch am Anfang. Derzeit wird weiter daran geplant. An der City-Offensive selbst hatte sich die Stadt auch in den Jahren zuvor beteiligt und wurde mit größeren und mit Sonderpreisen bedacht.

