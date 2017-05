5 000 Euro für die Familie und fürs Reisen Erika Schönborn hat beim PS-Lotteriesparen gewonnen – nach langem Anlauf.

Anke Honymus (links) hat den Gewinn beim PS-Lotteriesparen an Erika Schönborn übergeben. © André Braun

Erika Schönborn weiß nicht, was sie erwartet. Sie bekommt Geld. Aber wie viel? „Sie haben beim PS-Lotteriesparen 5000 Euro gewonnen“, eröffnet ihr Anke Honymus, Privatkundenberaterin bei der Sparkasse. „Mit so viel Geld habe ich nicht gerechnet“, sagte Erika Schönborn. „Ich habe noch nie etwas gewonnen.“ Seit 2005 kauft sie jeden Monat ein Los für fünf Euro. Ein Euro ist der Einsatz, vier gibt es am Ende des Jahres zurück, also insgesamt 48.

Den Gewinn kann Erika Schönborn gut gebrauchen. Im vergangenen Monat hat sie mit der Familie groß gefeiert – sie ist 80 Jahre alt geworden. Sie reist auch noch gern. Beim nächsten Mal wird der Flughafen in Leipzig besichtigt. „Meine beiden Kinder bekommen auch etwas und der Urenkel macht gerade den Führerschein.“

