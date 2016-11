500 Zloty familiärer Segen Nach einem Jahr an der Macht ist Polens rechtsnationale Regierung so beliebt wie nie – dank des üppigen Kindergeldes.

Jaroslaw Kaczynski, Chef der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat sein Wahlversprechen an die jungen Familien gehalten: Es gibt ein Kindergeld in Höhe von 500 Zloty im Monat. © action press

Grau in grau spielen Himmel und Parkplatz zusammen. Es nieselt, die Kälte schleicht die Glieder hoch, und die wenigen Passanten eilen fast geduckt in den Supermarkt „Topaz“. Doch sind die Einkäufe erst einmal gemacht, hellt eine einfache Frage ihre Gesichter auf. „Erhalten auch Sie 500 plus?“, lautet sie, und sie bezieht sich auf das Regierungsprogramm zur Bekämpfung der demografischen Krise, auf die Polen mit seiner EU-weit geringsten Geburtenrate von 1,3 zusteuert.

Flüchtlinge will die seit einem Jahr alleine regierende rechtsnationale Kaczynski-Partei keine aufnehmen, Gastarbeiter, abgesehen von Ukrainern, sind wegen der niedrigen Löhne selten, die Wende soll schon aus patriotischen Gründen von innen kommen. Im Wahlkampf hatte Jaroslaw Kaczynskis Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) deshalb mit neuen Sozialausgaben geworben. Das zentrale Programm heißt „500+“ und wird trotz Zweifeln an der die Finanzierbarkeit seit April gezahlt. Die meisten Familien erhalten mit den 500 Zloty ein Kindergeld, das kaufkraftbereinigt über dem von Schweden liegt.

Gerade in Provinzstädtchen wie Minsk Mazowiecki macht dies einen Riesenunterschied. Ewa K. strahlt geradezu, als sie auf 500+ angesprochen wird. Zwei Söhne hat sie im Schlepptau. Weil ihr Ehemann zuviel verdient, bekommt sie das Geld nur für ein Kind. Die umgerechnet rund 120 Euro teilt sie gerecht auf beide auf. „Das Geld kommt ins Sparschwein“, erklärt sie aufgeräumt. Geleert werde dieses erst, wenn es voll sei, das hätten sie so abgemacht, erzählt die Mutter, die Söhne nicken artig.

Die etwas jüngere Jolanta F. hat ihrem Sohn Kacper mit dem Geld das lange erträumte Fußballtraining ermöglicht, sowie einen zusätzlichen Englischkurs gekauft. Die Hälfte der 500 Zloty sind damit weg, den Rest legt auch sie für später zur Seite. Auch ein Großvater mit zwei kleinen Mädchen an beiden Händen lacht vergnügt. Die beiden Enkelinnen können nun wieder in den Privatkindergarten mit den vielen Dinosauriern und Plastikrutschen gleich gegenüber dem „Topaz“-Supermarkt gehen.

Noch wird Minsk Mazowiecki von der oppositionellen, liberalen Bürgerplattform (PO) regiert, doch auch im Sozialamt der 40 000-Einwohner-Stadt im Osten von Warschau hört man fast nur Gutes über das in Polen erstmals seit der Wende von 1989 vom Staat ausbezahlte Kindergeld. „Die Antragssteller kommen plötzlich aufrechten Ganges in die Sprechstunden“, erzählt Elzbieta Kowalik-Wirowska, die Leiterin des städtischen Sozialamtes. 5 000 Kinder unter 18 gibt es in der Stadt, rund 4 600 bekommen 500+; insgesamt profitieren 3 133 Familien von dem neuen Sozialprogramm der PiS. Auch zwei Ukrainerinnen erhalten das staatliche Kindergeld.

Die PiS mag bisweilen xenophob klingen, etwa bei Diskussionen um die EU-Flüchtlingspolitik, bei den Sozialleistungen jedoch sind Polen und selbst Nicht-EU-Ausländer gleichgestellt. Monatlich knapp eine halbe Million Euro zahlt das Sozialamt von Minsk Mazowiecki deswegen zusätzlich aus. Während vor allem in der Hauptstadt noch diskutiert und gelästert wird, obwohl mittlerweile selbst die Opposition versprochen hat, das Kindergeld nicht mehr abzuschaffen, hat das PiS-Programm zur Anhebung der Geburtenrate Provinzstädte wie Minsk Mazowiecki verändert. „Das 500+-Programm hilft uns allen sehr, sehr viel“, stellte die kinderlose Sozialamtsleiterin klar. „Das Geld kommt immer rechtzeitig an, und es kommt immer genug“, unterstreicht sie.

Selbst im Kabinett von Kaczynskis Regierungschefin Beata Szydlo war ein derart hohes Kindergeld lange umstritten. Der unlängst erfolgte Rücktritt von Finanzminister Pawel Szalamacha geht auf dieses Konto. Im Unterschied zu ihren direkten Vorgängern hat die PiS die meisten ihrer zentralen Wahlversprechen nach dem Sieg eingehalten. Das kostet das Staatssäckel zwar eine schöne Stange Geld, erhöht aber das Vertrauen des Volkes in die neue Regierung, die sich in der Sozial- und Wirtschaftspolitik nebst ihrem konservativen Weltbild von der christlichen Sozialethik leiten lässt.

Ein Nebeneffekt von 500+ lässt sich so bereits auf dem Arbeitsmarkt beobachten. Der Leiter des Arbeitsamtes, erzählt Kowalik-Wirowska, habe sich bei ihr beklagt, dass es trotz massiv sinkender lokaler Arbeitslosigkeit schwieriger geworden sei, Frauen zu Bewerbungen und Stellenannahmen zu motivieren. „Welche Frau würde es nicht vorziehen, wenn das Geld reicht, um zu Hause bei den Kindern zu bleiben?“, sagt indes Kowalik-Wirowska.

Der Geldsegen für Minsk Mazowiecki, wo nach der Umstellung von der Plan- zur Marktwirtschaft die meisten Betriebe eingegangen waren, ist bereits wenige Schritte vom Sozialamt entfernt zu sehen. Mitten an der Hauptstraße erhält gerade eine neue Kinderkrippe den letzten Schliff. Dazu fallen gleich mehrere Einkaufszentren sowie separate Spielwarengeschäfte auf.

Nur einen einzigen Teddybär auf ihrem Büchergestell stehen hat dagegen Bozena Przebyszewska, die Leiterin des Krippenverbundes der Stadt Warschau. Die engagierte Managerin hat andere Sorgen: Seit dem Ende der Sommerferien fehlen ihr 80 Betreuerinnen. Noch im Vorjahr, unter der alten liberalen Regierung, waren es nur 25. Den Grund sieht sie in den tiefen staatlichen Löhnen – und bei 500+. Umgerechnet knapp 400 Euro pro Monat kann sie frischgebackenen Betreuerinnen bezahlen, der Maximallohn beträgt etwa 700 Euro. Bei einem Kindergeld von 120 Euro überlege sich natürlich jede Mutter zweimal, ob sie die eigenen Kinder vernachlässigen wolle, um fremde zu betreuen, sagt die Krippen-Chefin. Fünf Krippenerzieherinnen haben inzwischen gekündigt, alle gaben das neue Kindergeld als Motivation an.

Die Folgen sind ihrer Ansicht nach fatal. Gerade einmal 6 000 staatliche Krippenplätze für die Zwei-Millionen-Stadt kann – das wie Minsk Mazowiecki ebenfalls noch liberal regierte – Warschau anbieten. „Das ist natürlich viel zu wenig“, sagt Przebyszewska. Zu allem Unglück habe die PiS-Regierung nun auch noch die Gelder für das Krippenbauprogramm der Stadt gekürzt, klagt sie. Dies betrifft auch die privaten Kinderkrippen, die mangels staatlicher Plätze in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind. „Ich verstehe die vom Kindergeld beglückten Mütter, aber ich mache mir dennoch große Sorgen“, ringt Przebyszewska die Hände.

In der reichen Hauptstadt mischt sich unter die Freude über das neue Kindergeld schnell auch Kritik. „500 für die Familien – 5 000 für den Klub“, steht rot an einer Häuserwand im Stadtteil Praga. Das Graffiti zielt auf die Vetternwirtschaft in den Reihen der Regierungspartei. Wie allen Regierenden seit der Wende soll auch der PiS das eigene Hemd näher sein als das Volkswohl. Dennoch befindet sich die Kaczynski-Partei trotz erster Skandälchen weiterhin im Umfragehoch. Würde jetzt gewählt, so wollen nach dem Meinungsforschungsinstitut CBOS 38 Prozent der Polen wieder PiS wählen. Das ist sogar etwas mehr als bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr. Keine Regierungspartei hat in Polen so etwas bisher geschafft.

Weit abgeschlagen folgen laut diesen neusten Umfragen mit 16 und 15 Prozent die beiden liberalen Oppositionspartien nowoczesna.pl (Die Modernen) und die von 2007 bis 2015 regierende Bürgerplattform (PO). Die Fünf-Prozent-Hürde überspringen würde einzig noch die rechtspopulistische Bewegung „Kukiz‘15“. Die polnische Linke müsste ihre Dasein erneut außerhalb des Parlaments fristen.

In der städtischen Kinderkrippe No. 12 im Stadtbezirk Praga-Süd können Kleinkinder bereits ab sechs Monaten abgegeben werden. Die begehrten Plätze werden nach einem ausgeklügelten Punktesystem verteilt, das Alleinerziehende, arme Ein-Kind-Familien und teils ziemlich wohlhabende Großfamilien unterstützt. „500+ war für mich ein Rettungsring im Sturm“, erzählt eine junge Mutter von drei Kindern. Nach der Trennung von ihrem Partner hatte sie sich mit dem Jüngsten bei Bekannten durchgehangelt. Knapp 100 Euro hätten ihr pro Monat reichen sollen. „Ich bin zu Stiftungen gelaufen, habe Windeln erbettelt, auch Kindernahrung“, erzählt sie verschämt. Ihr Ex habe ihr ins Gesicht gesagt, er nehme die beiden Älteren zu sich, zahle aber bestimmt keine Alimente.

Nun will die junge Mutter gehört haben, dass das Kindergeld im April wieder eingestellt wird. „Der Staat hat kein Geld mehr; wissen Sie Genaueres?“, fragt die hagere Mittdreißigerin bange. Eine andere Mutter, die früher als Pharma-Managerin tätig war, dagegen schimpft, statt des Kindergelds hätte sie lieber ein besseres und kostenloses Impfprogramm und mehr Krippenplätze. „Das Kindergeld wird doch aus unsern Steuergeldern bezahlt“, sagt sie. Eine Mitarbeiterin der Kinderkrippe mit zwei eigenen Kindern erzählt von Familien, die dieses Jahr zum ersten Mal alle zusammen an die polnische Ostsee gefahren seien. „500+ machte es möglich, ist das nicht toll?!“, findet sie.

Laut einer CBOS-Umfrage unter gut 3 000 Familien hat jede fünfte Familie diesen Sommer einen Teil der 120 Euro für Ferien ausgegeben. Größer jedoch ist der Prozentsatz jener Familien, die den Kindern schlichtweg bessere Kleider und Schuhe, Zahnbehandlungen oder Medikamente kaufen. Noch einen bisher wenig diskutierten Nebeneffekt deckt die aktuelle Umfrage auf: In 49 Prozent der Familien landet das Kindergeld auf dem Bankkonto der Mutter, nur in 14 Prozent auf dem des Vaters, in 35 Prozent ist es ein gemeinsames Haushaltskonto.

Malgorzata Druciarek sitzt im Zentrum Warschaus in einem jener Häuser, die von manchen der Opposition nahestehenden Beobachtern bereits als künftige „Oasen der Freiheit“ gehandelt werden, für den Fall, dass Parteichef Kaczynski in seinen autoritären Anwandlungen nicht gestoppt werden kann. Die Türklingeln weisen auf eine breite Palette von Stiftungen hin, die sich um Pressefreiheit, Frauen, Flüchtlinge, Menschenrechte und weitere ehrbare Anliegen kümmern.

Die Soziologin des „Instituts für öffentliche Angelegenheiten“ (ISP) betont, man könne die Folgen von 500+ bisher nur anhand von gewissen Trends hochrechnen, denn für eine wissenschaftliche Auswertung sei es noch zu früh. „Das Leben von Großfamilien mit drei oder mehr Kindern ist bestimmt leichter geworden“, sagt Druciarek. Ob sich künftig indes mehr Paare zu mehr Kindern entschließen, erscheint ihr fraglich. In Frankreich habe die Geburtenrate dank einer Kombination von finanziellen Anreizen, mehr Krippenplätzen und der Unterstützung für Frauen im Arbeitsmarkt erhöht werden können. „In Polen werden die Frauen stattdessen aus dem Arbeitsmarkt hinausgedrängt“, sagt Druciarek fast schon wütend. „500+ war ein populistisches Programm, um die Wahlen zu gewinnen“, sagt sie, „es war das wichtigste Wahlversprechen“.

Zurück in Minsk Mazowiecki ist das „Bajka-Cafe“ an diesem Dienstagabend fast leer. Nur drei Knirpse vergnügen sich in der ansprechend gestalteten Kinderspielhalle. Olivia liegt neben ihren Milchkaffee trinkenden Eltern und schläft. „Wenn der einjährige Mutterschaftsurlaub vorbei ist, melde ich mich wieder von 500+ ab“, sagt ihre Mutter. „Dann will ich nämlich zurück an die Arbeit“, meint die junge Frau mit der Löwenmähne. Ihr Ehemann sitzt daneben und schweigt.

