500 Windeln für Baby Nr. 500 Das ist doch mal eine schöne Nachricht: Im Krankenhaus Riesa werden deutlich mehr Kinder geboren. Der kleine Jakub sorgt für ein Jubiläum.

Der 500. Neu-Riesaer des Jahres: Stationsschwester Stephanie Grimm hält den kleinen Jakub, Chefarzt Dr. Jörg Kotsch freut sich mit. © Elblandkliniken

Da war die Freude nicht nur bei den Eltern groß: Im Elblandklinikum Riesa wurde diese Woche mit dem kleinen Jakub ein Jubiläumskind geboren. Auch Chefarzt Dr. Jörg Kotsch gratulierte und lächelte dabei. „Wir haben die 500. Geburt in diesem Jahr bereits über zwei Monate eher als im vergangenen Jahr“, so der Chefarzt.

Die Riesaer Geburtsklinik erfreue sich wachsender Beliebtheit. Während 2015 durchschnittlich 44 Babys jeden Monat auf die Welt kamen, sind es in diesem Jahr bereits 53. Stärkster Monat bislang war der Juli, in dem es 62 Geburten gab, also im Schnitt zwei pro Tag. Drei Zwillingspärchen haben in Riesa das Licht der Welt erblickt. Trotz der guten Zahlen legt man in Riesa allerdings nicht die Hände in den Schoß. „Um noch besser auf die Bedürfnisse der werdenden Eltern einzugehen, werden wir den Kreißsaal etwas umgestalten“, sagt Peter Zeidler, Verwaltungsdirektor des Elblandklinikums Riesa.

So werde der Ultraschallraum in den Bereich eingebunden. Außerdem will das Krankenhaus eine Papa-Lounge einrichten, in die sich die werdenden Väter zurückziehen können – wenn sie das wollen. Damit werde bereits vor den geplanten Umbaumaßnahmen eine Verbesserung der örtlichen Gegebenheiten geschaffen, so der Verwaltungsdirektor.

Peter Zeidler beglückwünschte die Eltern von Jakub am Dienstag ebenfalls herzlich und überreichte ihnen etwas, was erfahrungsgemäß alle Eltern von Babys sehr gut brauchen können: einen Gutschein über 500 Windeln. (SZ)

