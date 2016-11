500 Teilnehmer bei AfD-Demo an der Elbe Zu der Demonstration waren am Freitagabend etwa 500 Menschen auf den Pirnaer Elbeparkplatz gekommen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Rund 500 Menschen waren auf den Elbeparkplatz gekommen. © SZ Rund 500 Menschen waren auf den Elbeparkplatz gekommen.

AfD-Vorsitzende Frauke Petry trat als Gastrednerin auf.

Rund 500 Menschen nahmen am Freitagabend an einer Demo der Alternative für Deutschland auf dem Pirnaer Elbeparkplatz teil. Als Gastredner trat die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry auf. Die Teilnehmer der Demo skandierten Parolen wie „Merkel muss weg“ und (Flüchtlinge) „abschieben“. Auf einem großen Banner wurden „Volksentscheide statt Elitenherrschaft“ gefordert. Petry las ihr Glückwunschtelegramm an den nächsten US-Präsidenten Donald Trump vor und arbeitete sich an der Bundesregierung ab. Mit am meisten Applaus bekam sie für ihre harsche Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. Bereits im Vorfeld hatte sie klargestellt, dass sie sich zu einer eventuellen Direktkandidatur im Landkreis für die Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht äußern wird. Nach Angaben der Polizei lief die Kundgebung ohne Störungen ab. Gegen halb neun sei die Innenstadt leer gewesen, hieß es. (SZ)

zur Startseite