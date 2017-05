500-Stunden-Marke geknackt Die Dampfmaschine läuft und läuft. Eine zweite wird auch bald in Betrieb genommen. Ein Modellbauer ist begeistert.

Falk Pretzschner (links) gehört seit vier Jahren zum Dampfmaschinenverein und unterstützt den Vereinsvorsitzenden Dieter Kranz bei den 6. Roßweiner Dampftagen. © Dietmar Thomas

Es rattert und knistert, Wärme strahlt spürbar auf den Körper ab. In der Luft liegt ein eigentümlicher Geruch. Es ist der Geruch arbeitender Maschinen. Der Duft ist leicht süßlich, leicht verbrannt und metallisch: Der Duft der Industrialisierung – während der Dampftage in Roßwein ist er auch im 21. Jahrhundert erlebbar.

Zu verdanken ist das dem Dampfmaschinenverein Roßwein. 2006 gegründet, genießt er in der ehemaligen Ingenieurstadt großes Ansehen. Das betont auch Manfred König aus Oberwiesenthal. Der akribische Modellbauer zeigt sich begeistert vom Engagement des 24-köpfigen Vereins um den Vorsitzenden Dieter Kranz: „Mir geht natürlich das Herz auf, wenn ich das sehe“, sagt Manfred König. Er habe schon viele Dampfmaschinen gesehen, aber das man die Tandem-Verbundmaschine von Hanomag aus Hannover hier wieder zum Laufen gebracht hat, dass man maschinellen Schrott vor der Entsorgung gerettet und restauriert hat, sei sensationell.

Ein solches Lob hört Dieter Kranz gern, vor allem von Manfred König, der von den Maschinenliebhabern aufgrund seiner Modellbaukunst bewundert wird. „Was der macht, ist Wahnsinn“, sagt Dieter Kranz. „Was der macht“, das ist vor allem zeitintensiv: Um seinen eigenen, perfektionistischen Ansprüchen zu genügen, investiert König mindestens jeden zweiten Tag vier bis sechs Stunden Arbeit in seine Leidenschaft. „Andere sitzen in der Zeit vor dem Fernseher, mein Fernseher sind eben Dreh- und Fräsmaschinen.“

König baut alle seine Teile selbst, seien sie noch so klein. Schließlich habe das alles vor allem mit dem Wunsch angefangen, etwas zu haben, das im Laden nicht zu kaufen sei. Zu seinen zahlreichen Modellen zählen allein fünf Dampfmaschinen. Die Erste begann er im Jahre 1996 zu bauen, zwei Jahre später war sie fertig. Ihr Schornstein ist aus Holz, genauer gesagt aus einem alten Billardqueue gefertigt. Ab dem zweiten Modell arbeitete König dann mit eigener Dreh- und Fräsmaschine. Von 2004 bis 2009 tüftelte und werkelte er an seinem Modell, das einem Heißluft-Sterling Kraftwerk nachempfunden ist. Die Nachbauten Königs sind im Grunde genommen freie Erfindungen, wie er selbst sagt. Natürlich beschäftige er sich viel mit der Materie und recherchiere lange, bevor die Pläne entworfen werden. Wie es im ganz genauen Detail dann aber ausgesehen haben mag, könne man nie mit voller Sicherheit sagen. Mit etlichen, hochakkuraten Bleistiftskizzen ist es Königs Ziel, möglichst realistische Abbilder der Zeit der Industrialisierung zu schaffen.

Die Nähe zur Technik begleitet den Rentner schon sein Leben lang. Bevor er 2014 in den Ruhestand ging, arbeitete er als technischer Leiter in einem Hotel. Zuvor reparierte und fuhr er unter anderem 38 Tonnen schwere Bagger. „Außerdem“, sagt König, „wohnte ich in Chemnitz und liebe diese Stadt wegen ihrer Industrie und Technik.“

Sein neuestes Projekt ist das Modell eines Schiffsdieselmotors. Ein echter Viertakter, wie König sagt, nur eben mit Alkohol und Schmieröl betrieben. Wie seine Familie wohl seine Leidenschaft findet? „Der Keller steht natürlich voller Modelle“, sagt König, aber das sei in Ordnung. Seine Enkelkinder seien an anderen Dingen interessiert, „bis auf den Kleinsten, der ist fünf und begeistert von meinen Maschinen.“ Es sei ja auch nicht für jeden etwas. Mit seinen Hunderten Ausstellungen brachte es König in 20 Jahren trotzdem auf über 280 000 Zuschauer. Bei den Dampftagen in Roßwein ist er mittlerweile Stammgast.

Das mag daran liegen, dass sie hier so sind, wie er selbst: perfektionistisch, akribisch und ein kleines bisschen positiv verrückt. Mit dieser energischen Mischung gelang es, innerhalb von vier Jahren die Dampfmaschine Hanomag wieder zum Laufen zu bringen – mit 30 Umdrehungen pro Minute. Theoretisch könne sie mehr als dreimal so viel, sagt Dieter Kranz, „aber dann würde sie uns durchdrehen, weil wir diese Energie hier nicht umwandeln können.“ Die Maschine heizt in einem Kreislauf: Aus Wärme wird Dampf, aus Dampf wird Druck, aus Druck wird elektrische Energie, die letztlich wieder den Heizkessel betreibt. „Das, was Sie hier sehen, ist deutschlandweit einzigartig“, sagt Dieter Kranz. „Das ist ein technisches Denkmal und dampfmaschinentechnisches Kulturgut.“ Und das Denkmal ist aktiv. Während des Dampftagewochenendes knackte es die Marke von 500 Betriebsstunden.

Währenddessen steht im Raum gegenüber schon die nächste Dampfmaschine. Und auch sie soll bald laufen: „Wir sind bei der Restaurierung also in der Endphase“, so Kranz.

