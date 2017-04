500 Pendler wollen Parkplatz erhalten Unter der Marienbrücke sollen Autos auch weiterhin kostenlos stehen dürfen. Die Verwaltung hat andere Pläne.

Parkende Autos unter der Marienbrücke in Dresden. © Sven Ellger

Es ist für Pendler die wohl bequemste Art des kostenlosen Parkens mitten in der Innenstadt. Unter den Bögen der Marienbrücke neben dem Kongresszentrum stellen viele ihre Autos ab. Einen Parkautomaten gibt es hier nicht. Die Flächen sind begehrt. Tagsüber gibt es kaum einen freien Parkplatz. Die Stadtverwaltung duldet das wilde Parken unter der Brücke.

Auch in Zukunft wollen die regelmäßigen Gäste auf dem Areal die kostenlose Fläche erhalten. Das wiederum will die Stadtverwaltung verhindern. Der Platz neben der Brücke soll ausgebaut werden. Dann werden weitere Parkautomaten aufgestellt. Die Zufahrt zu den Flächen unter den Bögen ist dann mit schweren Steinen versperrt.

In einer Petition haben sich 477 Menschen für den Erhalt des kostenlosen Parkplatzes ausgesprochen. „Die Einführung von Parkgebühren an der Marienbrücke diskriminiert ein Fortbewegungsmittel, stellt aber kein anderes – etwa den ÖPNV oder Fahrrad – besser“, heißt es in der Begründung. Die Frist zum Unterzeichnen ist bereits abgelaufen. Derzeit prüft die Stadtverwaltung, wann und ob die Petition im zuständigen Ausschuss vorgelegt wird. Bestätigen die Mitglieder die Forderung, muss der Stadtrat darüber entscheiden. (SZ/acs)

zur Startseite