500 Meldungen für Festungslauf Der Kreissportbund erwartet bei dem Lauf am Freitag in Königstein neue Rekorde.

Von der Innenstadt geht es beim Lauf hinauf auf die Festung Königstein. © Marko Förster

Die Online-Anmeldung für den am Freitag, 11. August, stattfindenden Sparkassen-Festungslauf in Königstein wurde am 9. August um Mitternacht geschlossen, teilte Wolfgang Vogt, Medienbeauftragter des Kreissportbundes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der das Sportevent veranstaltet, mit. Bereits am Vormittag war die 500. Anmeldung eingegangen. Nachmeldungen sind am Wettkampftag noch bis 30 Minuten vor Start möglich. Beim Nordic Walking, Walking und dem Schülerlauf rechnet man mit neuen Rekorden, so Vogt. Der 13. Festungslauf ist gleichzeitig der achte Wertungslauf des Lichtenauer Sachsencups. Außerdem ist der Festungslauf Bestandteil der Drei-Tages-Tour der Sparkassen Panoramatour Sächsische Schweiz und erstmalig auch des Dohnaer Sportpokals. (SZ)

