500 Euro für Pferdebahner und Handballer

© Symbolfoto

Ehrenamt zahlt sich wirklich aus. Für ihr Engagement sind mit Ute Kühn, Ruth Peter, Nico Mathys, Marcus Bartlog und Jakob Reif gleich fünf Mitarbeiter der Oewa-Niederlassung Döbeln am Internationalen Tag des Ehrenamtes geehrt worden. Sie erhalten jeweils 500 Euro von der Veolia-Stiftung. Das teilte Tina Stroisch, Sprecherin der Oewa Wasser und Abwasser GmbH am Freitag mit.

Das Geld fließt aber nicht auf das Privatkonto der Ausgezeichneten, sondern auf das ihrer Vereine oder Institutionen, in denen sie sich in ihrer Freizeit einbringen.

In diesem Jahr können sich der Pferdebahnverein und der VfL Waldheim 54 über eine zusätzliche Finanzspritze freuen. Für den Traditionsverein „Döbelner Pferdebahn“ engagiert sich Ruth Peter. Dem Verein geht es darum, die Geschichte des historischen Verkehrsmittels „Döbelner Pferdestraßenbahn“ zu vermitteln. „Museumsführungen, Fahrtbegleitung für Besucher, Verkauf von Eintrittskarten und Souvenirs – all das gehört auch zu den Aufgaben von Ruth Peter im Verein“, so Tina Stroisch. Ruth Peter ist seit vier Jahren Vereinsmitglied.

Der Verein von Nico Mathys ist der VfL Waldheim 54. Unter anderem begleitet er das Nachwuchstraining der jungen Handballer und geht in der Handball-Verbandsliga auf Torejagd. Im Sommer war er von den Weltbetriebssportspielen auf Mallorca mit einem fünften Platz zurückgekehrt (DA berichtete).

Bis Ende Oktober konnten sich ehrenamtlich tätige Mitarbeiter der Veolia-Unternehmen in Deutschland, zu denen auch die Oewa mit Sitz in Döbeln gehört, um eine finanzielle Unterstützung für ihren Verein bewerben. „Insgesamt zählte die Unternehmensstiftung 143 Bewerbungen für das Pro-Ehrenamt-Programm, darunter 26 Anträge von Oewa-Mitarbeitern. Es sind 53 Anträge mehr als im vergangenen Jahr eingegangen“, so Oewa-Sprecherin Tina Stroisch. (sol)

