500 Euro für Internet-Hetze Eine 33-jährige Dresdnerin hat die Höhe ihrer Geldstrafe nicht akzeptiert. Sie hatte im Internet gegen Flüchtlinge gehetzt.

© Symbolfoto: dpa

Die Angeklagte ist gleich zur Sache gekommen. „Ich sehe die Strafe ein. Es war ein Fehler“, sagte die 33-Jährige am Montag in ihrem Prozess am Amtsgericht Dresden. Sie habe damals, im Juli 2015, „die falschen Freunde“ gehabt. Sie sehe ein, dass Flüchtlinge und Ausländer „auch bloß Menschen“ seien. Vielleicht, so die Bitte der fünffachen Mutter, ließe sich an der Höhe der Strafe noch etwas machen? Das Amtsgericht hatte der Frau im Januar einen Strafbefehl über 1 500 Euro wegen Volksverhetzung zugestellt. Sie hatte in der Facebook-Gruppe „Suche, Biete, Tausche, Schenke“ Flüchtlinge etwa als „Pack“ beschimpft und „vergasen sollte man sie“ geschrieben und so zum Hass aufgestachelt.

Die Frau, die etwa auch „wir gehen auch arbeiten“ geschrieben hatte, ist ungelernt und arbeitslos. Zu ihrer Bedarfsgemeinschaft zählen neben dem arbeitslosen Ehemann drei Kinder. Nach Abzug der Miete lebe die Familie von 1 600 Euro monatlich. Die Richterin korrigierte die Geldstrafe daher nach unten: auf 500 Euro. (SZ/lex)

zur Startseite