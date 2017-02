500 Euro für Hinweise zu Katze Mila Am Anger in Kötzschenbroda vermisst eine Familie ihr Haustier. Umstände und Belohnung sind ungewöhnlich.

Wer weiß etwas zu Katze Mila aus Kötzschenbroda? © privat

Es gab immer noch keinen Hinweis, sagt Heinz-Jürgen Thiessen. Gemeinsam mit seiner Frau Tabea Yackley-Thiessen vermisst er die dreijährige Hauskatze Mila. An mehreren Orten in Radebeul haben die beiden Fotos der braun-weiß gescheckten Katze und mit der Bitte um Hinweise über den Verbleib aufgehängt. Sogar eine Belohnung von 500 Euro haben sie ausgeschrieben, um ihre Mila wieder zu bekommen.

Die Thiessens beschreiben die ungewöhnlichen Umstände zum Verschwinden der Katze. Üblicherweise seien ihre beiden Katzen nachts im Haus am Anger in Altkötzschenbroda. Morgens werden sie rausgelassen, mittags kehren sie zumeist zurück. Am 17. Januar kam Mila nicht wieder. Vor der Gaststätte Sonnenhof am Anger habe jedoch auf der Straße das markante Halsband der Katze gelegen.

Heinz-Jürgen Thiessen: „Selber abstreifen konnte sie das nicht. Es waren aber auch keine Blutspritzer am Halsband.“ Die Besitzer stellen Vermutungen an. Entweder wurde Mila angefahren und jemand hat den Körper mitgenommen oder sie wurde eingefangen und lebend mitgenommen. Das Halsband könnte abgemacht worden sein, um die Tat zu vertuschen, so die Thiessens. Auf jeden Fall hätten sie gern eine Nachricht, deshalb auch die hohe Belohnung. Hinweise könnten auch diskret behandelt werden – unter Telefon 0177-277 0134.Peter Redlich

