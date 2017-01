500 Euro für die Skijugend Die Mittelstandsvereinigung der CDU hat zum Neujahrsempfang geladen. Auch in diesem Jahr war dies mit einer Spende für einen guten Zweck verbunden.

Geld für die Skijugend von Elstra. © dpa

Auch in diesem Jahr hat die Mittelstandsvereinigung der Christlich Demokratischen Union (CDU) des Landkreises Bautzen zum Neujahrsempfang geladen. Erneut waren wiederum mehr als 150 Gäste aus Politik, Sport, Handwerk, Mittelstand sowie aus der Landwirtschaft der Einladung zum 7. Jahresempfang der Mittelstandsvereinigung nach Kamenz gefolgt. Als Festredner war in diesem Jahr Joachim Hoof gewonnen worden. Der Vorstandsvorsitzende der Ostsächsischen Sparkasse Dresden stellte dar, auf welche Art und Weise die Sparkasse, die regional stark verankert ist, auch in Zeiten der Globalisierung und des Wandels ein kompetenter und verlässlicher Partner für Handwerk und den Mittelstand Vor-Ort bleibt.

Traditionell übergab die Mittelstandsvereinigung der CDU (MIT) im Rahmen ihres Neujahrsempfanges eine Geldspende an einen hiesigen Verein zur Förderung der Jugendarbeit. Über eine Spende von 500 Euro freute sich in diesem Jahr die Abteilung Ski des Sportvereins Grün-Weiß Elstra, die zur Unterstützung des Trainingslagers in Schellerhau, für den Schwarzenberglauf und zur Erhaltung des Skilifts verwendet wird. Das ist gerade in diesen Wintertagen gut angekommen. (szo)

