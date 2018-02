500 Euro für die KuFa erstrickt

Die stolze Summe von 500 Euro konnte Brigitte Pokrandt an Uwe Proksch übergeben, der sich sehr über den allgemein hohen Zuspruch zum Haus freut.Foto: Mirko Kolodziej

Hoyerswerda. Die Damengruppe, die inzwischen als „Strickfrauen“ bekannt ist, gab es, so KulturFabrik-Geschäftsführer Uwe Proksch, schon zu Zeiten, „da war an das Haus noch nicht zu denken.“ 2010 begann ihr ehrenamtliches Engagement mit der Aktion „Socken für die Braugasse“.

Das Bürgerzentrum ist jetzt so ungefähr schon 30 Monate in Betrieb; aber für einen guten Zweck gestrickt wird immer noch. Der Erlös aus dem Verkauf von Socken, Mützen oder Pulswärmern kommt mittlerweile nicht mehr dem längst aufgelösten Braugasse-Verein zugute, sondern der Arbeit des Hausbetreibers KulturFabrik. Und so konnte Uwe Proksch am Mittwoch von Brigitte Pokrandt namens der Frauen einen Umschlag mit 500 Euro entgegen nehmen – der Erlös aus der Verkaufsaktion auf dem Weihnachtsmarkt.

Der Kultur-Fabrik-Verein revanchierte sich – auch das ist inzwischen fast eine Tradition – mit einer Einladung an eine festlich geschmückte Kaffeetafel im Café „Auszeit“. Die Frauen stricken zwar regelmäßig gemeinsam. Aber die Kaffeerunde, so Brigitte Pokrandt, habe sich über die Zeit zum jährlichen Höhepunkt gemausert.

