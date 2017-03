50 Verabredungen in einem Jahr Die Schweizer Autorin Yvonne Eisenring stellt am Freitagabend ihr Buch „Ein Jahr für die Liebe“ vor. Die Nachfrage ist groß.

Autorin Yvonne Eisenring ist zu Gast in der Bibliothek. © Richard.Hart

Wie geht Verlieben? Wie und wo ist der Mann, der spannender ist als das Single-Leben? Und vor allem: Wie findet man ihn? Diese Fragen hat sich auch die Schweizer Autorin Yvonne Eisenring gestellt. Um sie zu beantworten, tauscht sie Sicherheit gegen Freiheit, kündigt Job und Wohnung und zieht los. Sie datet in New York und Rom, in Bogotá und Havanna, sie bereist Irland und Israel und lebt in Hamburg. Sie schreibt in ihrem Buch „Ein Jahr für die Liebe“ über ihre Erlebnisse in einem Jahr, in denen sie zwölf Länder bereiste und 50 Dates hatte.

Das Buch stellt Yvonne Eisenring am Freitagabend ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek vor. „Ich freue mich sehr, so eine prominente Autorin in unserer Einrichtung begrüßen zu können“, sagte Bibliothekschefin Andrea Zenker. Angeboten habe ihr die Lesung der sogenannte Leseratten-Service, eine Agentur, die Lesungen organisiert. „Allein hätten wir die Veranstaltung finanziell nicht stemmen können“, so Andrea Zenker.

Da die Lesung im Rahmen des Weltfrauentages organisiert wird, gibt es Unterstützung von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Mittelsachsen und des Freistaates. Wer am Freitag dabei sein will, sollte sich schnell Karten sichern. Die gibt es bei der Stadtinformation für 5 Euro im Vorverkauf, inklusive einem Glas Sekt zur Lesung. (DA/je)

